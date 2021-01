Petrescu a pus mana pe telefon si l-a SUNAT pe Sumudica: "Mi-a explicat tot. Se prezinta la Kayseri!" Ce i-a spus fostul antrenor al lui CFR Cluj

Dan Petrescu va fi anuntat drept noul antrenor al lui Kayserispor.

"Super Dan" s-a despartit de campioana Romaniei in noiembrie, iar acum si-a gasit echipa. Petrescu merge in Turcia, acolo unde se va bate cu Marius Sumudica, insa obiectivul principal al romanului va fi sa o salveze pe Kayserispor de la retrogradare.

Marius Sumudica declara luni seara ca este dezamagit ca Petrescu nu a luat legatura cu el pentru mai multe informatii legate de campionatul Turciei. La doar o zi distanta, antrenorul lui Gaziantep a marturisit ca a fost contactat de fostul antrenor al lui CFR.

"Am fost putin suparat pe Dan Petrescu, am vorbit la superlativ, macar un telefon sa-mi fi dat. Apoi i-a spus cineva si m-a sunat dupa cinci minute. Mi-a explicat tot si mi-a zis ca in cateva zile se prezinta la Kayseri. Va avea o misiune dificila.

Din cate stiu, miercuri ar trebui sa ajunga. Isi doreste sa vina, mai are si ceva din Golf, dar ca nu se simte bine in Arabia Saudita daca s-ar duce. Cred ca si-ar dori sa vina aici, dar va avea o misiune dificila.

Daca pierde maine, echipele din subsolul clasamentului se desprind. Indiferent de ce jucatori vor veni, ii va fi foarte greu, pentru ca va trebui sa asambleze intr-un timp scurt. E greu sa aduci jcuatori care nu cunosc Turcia. Eu am avut mari probleme, am avut si conflicte, dar am stiut sa aplanez si sa-i castig. I-am spus lucrurile astea. El era putin indoit, imi dadea dreptate. Daca nu fac transferuri, e greu sa se salveze. Si asa, cu 4-5 jucatori pe care vrea sa ii aduca, e greu", a spus Marius Sumudica pentru Telekom Sport.