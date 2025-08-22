Veste mare pentru Dennis Man în Olanda, la 10 zile după transferul la campioana PSV Eindhoven

Dennis Man debutează sâmbătă la PSV Eindhoven. Românul e anunțat titular cu Groningen

Achiziționat în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, Man a fost rezervă neutilizată în runda trecută, la victoria din deplasare contra lui Twente, scor 2-0.



Campioana Olandei se pregătește acum de jocul de acasă cu Groningen, sâmbătă, de la ora 19:45, în runda a treia din Eredivisie, iar Dennis Man este anunțat titular în atacul lui PSV Eindhoven.



PSV a primit o veste proastă la duelul din runda trecută cu Twente. Atacantul francez Alassane Pléa (32 de ani), transferat chiar în această vară, a suferit o accidentare gravă la genunchi și va lipsi de pe teren cel puțin până la finalul anului 2025.



La meciul cu Groningen, antrenorul Peter Bosz ar urma să îl trimită în centrul atacului pe veteranul Ivan Perisic, care la bază este extremă. De această situație profită Dennis Man, anunțat titular în flancul drept al atacului, scrie psvfans.nl.

