Veste mare pentru Dennis Man în Olanda, la 10 zile după transferul la campioana PSV Eindhoven

Dennis Man (26 de ani) este așteptat să debuteze sâmbătă seara la PSV Eindhoven, echipă care l-a cumpărat în această vară de la Parma.
Dennis Man (26 de ani) este așteptat să debuteze sâmbătă seara la PSV Eindhoven, echipă care l-a cumpărat în această vară de la Parma.

Dennis Man debutează sâmbătă la PSV Eindhoven. Românul e anunțat titular cu Groningen

Achiziționat în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, Man a fost rezervă neutilizată în runda trecută, la victoria din deplasare contra lui Twente, scor 2-0.

Campioana Olandei se pregătește acum de jocul de acasă cu Groningen, sâmbătă, de la ora 19:45, în runda a treia din Eredivisie, iar Dennis Man este anunțat titular în atacul lui PSV Eindhoven.

PSV a primit o veste proastă la duelul din runda trecută cu Twente. Atacantul francez Alassane Pléa (32 de ani), transferat chiar în această vară, a suferit o accidentare gravă la genunchi și va lipsi de pe teren cel puțin până la finalul anului 2025.

La meciul cu Groningen, antrenorul Peter Bosz ar urma să îl trimită în centrul atacului pe veteranul Ivan Perisic, care la bază este extremă. De această situație profită Dennis Man, anunțat titular în flancul drept al atacului, scrie psvfans.nl.

  • Cum ar putea arăta primul 11 al lui PSV la meciul cu Groningen: Kovar - Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest - Schouten, Saibari, Til - Man, Perisic, Van Bommel.
  • PSV are 6 puncte după primele două etape din Eredivisie, la fel ca NEC Nijmegen, Feyenoord și Zwolle.

Dueluri de cinci stele la orizont pentru Dennis Man la PSV Eindhoven

Pentru prima dată în carieră, Man va avea ocazia de a juca în faza principală din UEFA Champions League. A mai evoluat în competiție doar în faza preliminariilor, în perioada în care era legitimat la FCSB, iar la Parma a petrecut trei sezoane în Serie B și unul și jumătate în a doua jumătate a ierarhiei din Serie A.

Man se va lupta pentru trofeele interne din Olanda, iar alături de PSV va avea șansa de a înfrunta coloși în UEFA Champions League. Clubul din Eindhoven se numără printre cele 29 de cluburi direct calificate în faza principală și, conform coeficientului, ar urma să se afle în urna a treia valorică la tragerea la sorți.

Tragerea la sorți pentru faza principală din UEFA Champions League este programată pentru 28 august, la o zi după se vor stabili și echipele calificate din play-off. Fiecare echipă va juca 8 meciuri (4 acasă și 4 în deplasare), urmând să aibă două adversare din fiecare urnă valorică.

PSV Eindhoven a avut evoluții bune în sezonul trecut din UEFA Champions League. Trupa lui Peter Bosz a obținut 14 puncte în faza principală după duelurile cu Juventus, Sporting, PSG, Girona, Șahtior, Brest, Steaua Roșie Belgrad și Liverpool, iar în 16-imi a eliminat Juventus cu 4-3 la general, după prelungiri. Formația olandeză a cedat clar în optimi după 3-9 la general împotriva lui Arsenal (1-7 și 2-2).

