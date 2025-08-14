Gyor, formația din Ungaria la care joacă Paul Anton, Claudiu Bumba, Ștefan Vlădoiu și Deian Boldor, a reușit să obțină biletele pentru play-off-ul Conference League, după ce a eliminat pe AIK Stockholm, scor 3-2 la general.



Echipa românilor din Ungaria, calificare dramatică în play-off-ul Conference League



Înfrântă cu 2-1 în tur, Gyor a fost obligată să atace încă din startul returului. Presiunea s-a simțit, dar gazdele au reușit să deschidă scorul în minutul 34 prin sârbul Zeljko Gavric.



Calificarea s-a jucat în minutul 60, când Csongvai a trimis mingea în propria poartă. Ironia sorții: pasa decisivă, chiar dacă involuntară, a venit de la Paul Anton.



AIK a încercat să revină, însă Gyor a rezistat până la final. În minutul 86 a intrat și Deian Boldor, în timp ce Vlădoiu a fost integralist. Anton și Bumba au fost titulari, fiind schimbați în minutul 80, respectiv 90+4.



În play-off, Gyor va înfrunta, cel mai probabil, pe Dundee United, care conduce cu 2-0 în returul cu Rapid Viena, după 2-2 în tur.

