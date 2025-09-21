Louis Munteanu (23 de ani) a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru acțiunea din luna octombrie cu Canada (0-3) și Cipru (2-2). Atacantul s-a accidentat însă și în cele din urmă s-a întors la Cluj.



CFR Cluj, anunț despre Louis Munteanu: în ce situație se află atacantul din Gruia



Fotbalistul a lipsit de la duelul cu Metaloglobus de la Clinceni (1-1) și nu va fi luat în considerare nici pentru meciul cu UTA de duminică seară, din etapa #10.



Andrea Mandorlini, antrenorul lui CFR Cluj, speră însă ca Munteanu să fie recuperat pentru derby-ul cu ”U” de pe ”Cluj-Arena”, din a 11-a rundă a sezonului regulat al Superligii României.



”Louis este încă accidentat. Sper să-l recuperăm săptămâna viitoare. A semnat și Cernigoi, dar nu a jucat de o perioadă de timp.



Avem ceva probleme în apărare. Matei Ilie nu s-a simțit bine, Sheriff Sinyan a venit după acea perioadă în care a fost la echipa națională. Avem soluții puține în apărare. Este suspendat și Aly Abeid”, a spus Mandorlini la conferința de presă.



În acest sezon, Louis Munteanu a bifat cinci meciuri în campionat, patru în preliminariile Europa League, unde a înscris un gol, și două în preliminariile Conference League.



