La capătul celor 90 de minute, PAOK și Panetolikos au împărțit punctele, după ce tabela de marcaj a rămas blocată la 0-0. Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul din Salonic, ”Toumba Stadium”.



Răzvan Lucescu a cedat nervos după ultimul meci la PAOK: ”Ipocrit! Astfel de lucruri generează doar violență”



În minutul 75 al meciului, oaspeții au înscris prin Kosta Aleksic, doar că VAR-ul a intervenit, iar reușita a fost invalidată din cauza unui fault. Despre golul anulat a vorbit și Răzvan Lucescu după meciul de la Salonic.



”Vreau să fac un comentariu pentru că am fost informat că unele publicații din Atena au comentat deciziile de arbitraj din meciul cu Panetolikos.



Aceste comentarii legate de eliminarea jucătorului lui Panetolikos și de golul anulat sunt ipocrite.



La faza golului, există un fault clar, un pas pe piciorul lui Giakoumakis, iar în cazul eliminării a fost vorba de un marcaj nesportiv asupra aceluiași Giakoumakis.



Astfel de comentarii nu fac decât să genereze, în cele din urmă, violență”, a spus Lucescu, potrivit gazzetta.gr.



Nu doar golul invalidat a fost singura fază controversată a meciului. Oaspeții au fost penalizați și cu o eliminare după un fault grosolan al lui Unai Garcia din minutul 82 al confruntării.



PAOK e prima în clasamentul Greciei cu 10 puncte consemnate după patru etape. Trei victorii și un egal a înregistrat formația dirijată de Răzvan Lucescu până în clipa de față.



Pentru echipa din Salonic urmează meciul cu Maccabi Tel Aviv în prima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Joi, 24 septembrie, ora 19:45, cele două se vor înfrunta pe ”Toumba”.

