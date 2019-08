Pasa SUPERBA de gol Ianis Hagi in victoria cu 4-0 a lui Genk! A avut nevoie de doar 10 minute pentru a impresiona: "E imposibil sa nu te indragostesti!"

Ianis Hagi are evolutii foarte bune in prima perioada a carierei de la Genk.

De doar 10 minute a avut nevoie Ianis Hagi pentru a produce un nou impact la Genk! El a dat o pasa de gol superba la reusita de 4-0 a lui Genk, lasandu-l singur cu portarul pe Samatta, cel care a reusit un hattrick! Genk s-a impus cu 4-0 in deplasarea de la Waasland-Beveren.

Desi a intrat pe teren in minutul 76, cand scorul era deja 3-0, Ianis a avut timp sa impresioneze: "Desi a jucat doar 15 minute, Ianis Hagi a stralucit din nou. E imposibil sa nu te indragostesti de jocul sau. De fiecare data cand intra pe teren, fiul marelui Ianis Hagi revolutioneaza jocul lui Genk.

El nu e inca un titular indiscutabil, insa in curand se va transforma intr-unul. Semifinalist la Euro U21, Ianis a dat un assist de senzatie, trimitand o pasa perfecta de 40 de metri" au scris cei de la BeSoccer despre Ianis.

Ianis spera ca evolutia lui sa-l incurajeze pe antrenorul Mazzu sa-l trimita titular in urmatoarea etapa cand are loc derby-ul cu Anderlecht.

