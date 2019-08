"E prea preocupat de asta!" Ianis Hagi, criticat pentru prima data de cand a ajuns in Belgia: punctul slab al romanului: "Uita de interesele echipei"

Ianis Hagi a ajuns in aceasta vara la Genk, fiind cel mai asteptat transfer din Romania.

Acesta nu a reusit sa impresioneze in partida jucata sambata cu Zulte Waregem, iar prestatia sa modesta a fost imediat trecuta in revista de specialisti.

Criticile la adresa lui Ianis Hagi au venit din partea antrenorului celor de la Westerlo, echipa din Divizia B in Belgia.

Bob Peeters a remarcat la Ianis ca este mult prea individualist si nu se gandeste la echipa sa, ci are grija doar de jocul sau. Peeters a afirmat, insa, ca Ianis poate ajunge foarte sus.

"L-am vazut pe Ianis cand am jucat un amical si este prea individualist! Are un picior fantastic si poate deveni foarte bun, dar este prea preocupat de jocul sau in loc sa urmareasca interesele echipei", a afirmat Peeters la emisiunea Play Sports.

De la transfer, Ianis Hagi a reusit sa inscrie o data pentru Genk, in trei meciuri disputate.

4 milioane de euro au platit belgienii pentru a-l aduce pe Ianis de la Viitorul.