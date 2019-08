Cum a raspuns Ianis Hagi dupa a doua infrangere la rand a lui Genk! Fanii belgieni nu l-au iertat: "El stie ca poti sa alergi si fara minge?!"

Genk a pierdut din nou in Belgia.

Genk a pierdut al doilea meci la rand in prima liga belgiana si ramane cu 3 puncte obtinute in 3 etape. Singurele puncte de pana acum au fost aduse de Ianis Hagi in prima etapa.

Campioana en-titre a Belgiei, care l-a transferat pe Ianis Hagi in aceasta vara, a pierdut aseara cu 0-2 in fata lui Zulte Waregem. Infrangerea nu le-a picat bine fanilor formatiei lui Felice Mazzu, acestia taxandu-l inclusiv pe Ianis Hagi.

"Ianis Hagi stie ca poti sa alergi si fara minge?"

Jucatorii lui Genk au fost aspru criticati de suporteri pe retelele sociale.



"Echipa nu a contat la mijloc, a fost mult prea lenta. Jucatori fara idei, nu joaca nimic", a scris un suporter.

"Mult prea lent totul! Hagi stie ca poti sa te deplasezi si fara minge la picior?!", a notat un altul.

Si capitanul lui Genk, Sebastien Dewaest, a recunoscut ca jocul echipei a fost unul slab.

"Trebuie sa ne pregatim de doua ori mai bine. Am parut fara dorinta si fara atitudine. Poate ca ne-am spus ca suntem campioni si ca totul va merge de la sine. E o palma, dar una care ne face bine", a spus acesta.

Ianis Hagi, mesaj de incurajare pentru colegii sai

Ianis Hagi a reactionat si el printr-un mesaj postat pe internet. Unul destul de scurt, insa cu tenta mobilizatoare.

"Capul sus, baieti! Avem un sezon lung in fata", a scris Ianis Hagi pe contul sau de Facebook.