Pustiul din nationala Germaniei a carui inima bate pentru Romania: "M-am nascut aici si vreau sa joc pentru nationala mare a Romaniei! Idolul meu e Ianis Hagi"  

Jongleaza ca Ronaldinho si da goluri ca Budescu si Ianis. E povestea lui Luca, pustiul care ii refuza pe nemti ca sa joace pentru Romania.

"Ma nume Luca Alessandro Mihai si voi fi viitorul nr 10 al nationalei", spune pustiul care viseaza sa fie noua vedeta a nationalei Romaniei

Luca are 16 ani si a jucat in Germania inainte sa fie remarcat de Chievo. Pustiul are un meci la juniori pentru Germania!

"Inima mea bate pentru Romania, m -am nascut aici si idolul meu este Ianis Hagi! Iubesc Romania", a mai spus el pentru ProTV.

Fost jucator la Dinamo, tatal sau a renuntat la job-ul din armata si s-a facut farmacist in Germania ca sa-i fie alaturi.

Luca e artist in jonglerii. Tatal sau ii filmeaza trucurile si le pune pe internet. Baiatul da goluri ca Ianis din corner si ca Budescu din spatele portii.