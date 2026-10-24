Villa Park, casa lui Aston Villa de aproape 130 de ani. Istoria neobișnuită a stadionului din Birmingham

Villa Park este stadionul pe care Aston Villa își dispută meciurile de acasă din 1897. Arena din Birmingham a găzduit partide de la Campionatul Mondial din 1966, EURO 1996 și finala Cupei Cupelor din 1999.

Stadionul, care avea peste 43.000 de locuri înaintea începerii actualelor lucrări, urmează să fie extins pentru a putea primi peste 50.000 de spectatori.

Villa Park se află în cartierul Aston din Birmingham, al doilea oraș ca mărime din Anglia, după Londra, și este stadionul clubului Aston Villa din 17 aprilie 1897. La acea dată, echipa a disputat primul meci pe noua arenă, o partidă amicală câștigată cu 3-0 în fața formației Blackburn Rovers, în prezența a aproximativ 14.000 de spectatori.

Inaugurarea a avut loc la numai o săptămână după ce Aston Villa câștigase atât campionatul Angliei, cât și Cupa Angliei.

Clubul a câștigat primul titlu de campioană a Angliei în 1894, iar până la sfârșitul secolului al XIX-lea adunase deja cinci titluri naționale, potrivit cronologiei istorice publicate de Aston Villa.

Aston Villa are în palmares șapte titluri de campioană și șapte Cupe ale Angliei. Cea mai importantă performanță europeană a venit în 1982, când echipa a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după ce a învins Bayern München cu 1-0 în finala disputată la Rotterdam. Un an mai târziu, clubul a cucerit și Supercupa Europei.

Aston Villa a trecut și prin perioade dificile. În 2016 a retrogradat din Premier League, iar revenirea în prima divizie a avut loc în 2019. În sezonul 2024-2025, echipa a ajuns până în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

În tot acest timp, Villa Park a rămas stadionul clubului, deși structura și capacitatea sa s-au schimbat considerabil față de construcția originală.

Ultima reconstrucție majoră a unei tribune, înaintea proiectului actual, a vizat Trinity Road Stand. Vechea construcție a fost demolată în 2000, iar în locul ei a apărut o tribună modernă, cu trei niveluri și aproape 13.000 de locuri.

Noua Trinity Road Stand a fost inaugurată oficial în noiembrie 2001 de prințul Charles, actualul rege Charles al III-lea.

Înaintea începerii actualelor lucrări, Villa Park avea o capacitate de 43.205 locuri. Pentru sezonul 2026-2027, capacitatea disponibilă a fost redusă temporar la 36.887 de locuri, după închiderea North Stand, conform datelor publicate de Premier League în septembrie 2026.

În aprilie 2025, Aston Villa a anunțat un nou proiect de modernizare a stadionului, care prevede extinderea tribunei North Stand și creșterea capacității totale la peste 50.000 de spectatori.

Conform proiectului prezentat oficial de Aston Villa, lucrările sunt programate să fie finalizate în 2027, înaintea Campionatului European din 2028, pentru care Villa Park a fost selectat printre stadioanele gazdă.

În aprilie 2026, clubul a decis accelerarea lucrărilor, ceea ce a dus la închiderea completă a tribunei North Stand pentru sezonul 2026-2027, potrivit BBC Sport.

S-a aflat următoarea destinație a lui Erling Haaland după Manchester City!

Matteo Moretto, jurnalist italian specializat în transferuri, a vorbit despre viitorul lui Erling Haaland (26 de ani), în situația în care Manchester City ar fi retrogradată din cauza încălcării fairplayului financiar.

Moretto a dezvăluit că starul norvegian își dorește ca următorul său pas din carieră să fie o echipă din La Liga. Pe lângă experiența din Premier League de la Manchester City, Haaland a mai evoluat în top 5 campionate pentru Borussia Dortmund în Bundesliga.

„Haaland și-a ales întotdeauna următoarea destinație pas cu pas, luând în considerare aspectul sportiv. Câștigă și a câștigat multe. Cred că următorul său pas va fi La Liga.

Încă trebuie să vedem ce echipă, dar i-ar plăcea foarte mult să joace în La Liga. Haaland are acest vis. Din câte am auzit, mai devreme sau mai târziu va ajunge în Spania”, a transmis Matteo Moretto, citat de Marca.

Erling Haaland a fost dorit, de-a lungul timpului, de cei doi giganți ai Spaniei, Real Madrid și Barcelona.