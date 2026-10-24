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Sâmbătă, de la ora ora 14:45 pe Pro Arena și VOYO, sunt programate cinci finale la Campionatele Mondiale de gimanstică de la Rotterdam: la sol, cal cu mânere şi inele, la masculin, precum şi la sărituri şi paralele, la feminin.

Americanca Skye Blakely, noua campioană mondială la individual compus

Americanca Skye Blakely (vezi galeria foto de mai sus) a câştigat concursul individual compus feminin din cadrul Campionatelor Mondiale de gimnastică artistică, vineri seara la Rotterdam (Olanda), informează Reuters.

Blakely (21 ani), revenită după o accidentare la tendonul lui Ahile care a împiedicat-o să participe la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, a acumulat 55,733 de puncte în urma evoluţiei sale la sărituri, paralele, bârnă şi sol, trecându-şi în palmares primul titlu mondial individual.

Medalia de argint a revenit rusoaicei Liudmila Roshchina, cu 55,199 puncte, în timp ce chinezoaica Ke Qinqin, în vârstă de 16 ani, a completat podiumul, cu 55,032 puncte.

Blakely şi-a rupt tendonul lui Ahile la piciorul drept în timpul unui antrenament la sol, cu două zile înainte de calificările olimpice americane din 2024, fiind nevoită să pună astfel capăt tentativei sale de a se lua parte la Jocurile Olimpice de la Paris. Ea ratase anterior calificările olimpice pentru JO de la Tokyo, în 2021, după ce şi-a rupt un ligament al cotului.

Victoria din Olanda marchează un progres important pentru Skye Blakely, care anterior câştigase aurul pe echipe la Campionatele Mondiale din 2022 şi 2023, dar nu obţinuse până acum nicio medalie mondială individuală, subliniază Agerpres.

Ea a devenit prima reprezentantă a Statelor Unite care a câştigat titlul mondial la individual compus după cel cucerit în 2023 de marea vedetă Simone Biles, absentă de la Rotterdam şi care a lăsat să planeze dubiile în privinţa viitorului carierei sale.