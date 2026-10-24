L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Alanyaspor a făcut o primă repriză modestă, iar la pauză era condusă la două goluri, după reușitele lui Berkan Kutlu și Makana Baku. Ianis Hagi a avut o prestație ștearsă, nu s-a remarcat pe faza ofensivă, iar la pauză a fost schimbat cu Enes Keskin.

Ianis Hagi, schimbat la pauză. Antrenorul lui Alanyaspor: "Dacă aș fi putut, aș fi făcut 10!"

În total, antrenorul Joao Pereira a făcut trei schimbări la pauză. "Dacă aș fi putut, aș fi făcut 10!", a tunat tehnicianul portughez după joc, reproșând numeroasele erori ale jucătorilor care au evoluat în prima parte.

"Astăzi voi fi foarte direct. În prima repriză, practic nici n-am intrat pe teren. Parcă rămăseserăm în vestiar. N-am jucat, n-am alergat. Am greșit foarte multe pase. Parcă nici n-am fost pe teren. Am pierdut meciul din cauza primei reprize.

Din punctul meu de vedere, există două explicații posibile. Fie planul meu pentru acest meci n-a fost bun, fie jucătorii nu au muncit suficient pentru a câștiga. Una dintre aceste două variante. Vorbesc rar pentru că nu vreau să spun ceva greșit. Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele.

Am făcut trei schimbări la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi făcut zece. În repriza a doua am trecut la un sistem 5-3-2, pe care îl exersaserăm o singură dată. Chiar și așa, jocul s-a schimbat complet. Energia celor care au intrat a schimbat puțin meciul.

Poate că tactica mea a fost greșită. Pot accepta asta. Nu sunt perfect. Nu sunt Guardiola, Klopp sau Mourinho", a spus Joao Pereira, potrivit Mersin Haber.