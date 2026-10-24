L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: &quot;Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele&quot; Superliga
SPORT.RO
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Ianis Hagi (28 de ani) a fost titular în Alanyaspor - Kocaelispor 1-2, însă a fost înlocuit la pauză. Antrenorul Joao Pereira (42) a avut un discurs dur după meci la adresa atitudinii elevilor săi din prima repriză.

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Alanyaspor a făcut o primă repriză modestă, iar la pauză era condusă la două goluri, după reușitele lui Berkan Kutlu și Makana Baku. Ianis Hagi a avut o prestație ștearsă, nu s-a remarcat pe faza ofensivă, iar la pauză a fost schimbat cu Enes Keskin.

Ianis Hagi, schimbat la pauză. Antrenorul lui Alanyaspor: "Dacă aș fi putut, aș fi făcut 10!"

În total, antrenorul Joao Pereira a făcut trei schimbări la pauză. "Dacă aș fi putut, aș fi făcut 10!", a tunat tehnicianul portughez după joc, reproșând numeroasele erori ale jucătorilor care au evoluat în prima parte.

"Astăzi voi fi foarte direct. În prima repriză, practic nici n-am intrat pe teren. Parcă rămăseserăm în vestiar. N-am jucat, n-am alergat. Am greșit foarte multe pase. Parcă nici n-am fost pe teren. Am pierdut meciul din cauza primei reprize.

Din punctul meu de vedere, există două explicații posibile. Fie planul meu pentru acest meci n-a fost bun, fie jucătorii nu au muncit suficient pentru a câștiga. Una dintre aceste două variante. Vorbesc rar pentru că nu vreau să spun ceva greșit. Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele.

Am făcut trei schimbări la pauză. Dacă aș fi putut, aș fi făcut zece. În repriza a doua am trecut la un sistem 5-3-2, pe care îl exersaserăm o singură dată. Chiar și așa, jocul s-a schimbat complet. Energia celor care au intrat a schimbat puțin meciul.

Poate că tactica mea a fost greșită. Pot accepta asta. Nu sunt perfect. Nu sunt Guardiola, Klopp sau Mourinho", a spus Joao Pereira, potrivit Mersin Haber.

  • Pentru Ianis Hagi a fost al șaptelea meci jucat în acest sezon din Turcia și doar al doilea ca titular. Până acum, mijlocașul a reușit doar un assist și a strâns în total puțin peste 200 de minute pe teren.

Echipa lui Ianis Hagi, două eșecuri la rând: "Un asemenea bilanț e total insuficient"

În partea secundă, Alanyaspor a reușit doar să reducă din handicap prin Ruan, în minutul 52. Chiar și așa, Joao Pereira a fost foarte mulțumit de modul în care a arătat echipa sa după minutul 46.

"Chiar dacă nu lucraserăm prea mult acest sistem, diferența dintre prima și a doua repriză a fost ca de la noapte la zi. Așa cum am spus, în repriza a doua am arătat o altă energie. A fost totul grozav? Nu, dar măcar am luptat pe teren. Iar eu cred că, atunci când lupți, ai câștigat deja jumătate din bătălie.

În prima repriză n-am luptat, n-am alergat. N-am făcut nimic. Cred că voi avea coșmaruri la noapte, că nu voi putea dormi. Încerc să înțeleg ce s-a întâmplat, de ce ne-am prezentat așa astăzi.

Am pierdut trei puncte, dar în prima repriză a existat, fără îndoială, o echipă care nici măcar n-a intrat pe teren. Asta pot să spun.

Avem 13 puncte după nouă meciuri. După șase meciuri aveam 11, acum avem 13. Am avut atâtea șanse să depășim bilanțul de anul trecut după nouă etape, dar n-am reușit să facem acest pas. Încerc să înțeleg de ce.

În ultimele trei meciuri am fi putut obține cel puțin patru puncte, dar am luat doar unul. Pentru mine și pentru echipă, un asemenea bilanț este total insuficient", a mai spus Joao Pereira.

Alanyaspor a ajuns la două eșecuri consecutive și ocupă locul 9 în Super Lig după 9 etape, cu 12 puncte. Pentru echipa lui Ianis Hagi urmează duelul din Cupa Turciei cu 12 Bingölspor, marți seară.

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