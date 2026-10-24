Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

Patronul FCSB a comentat decesul bunului său prieten. Mai exact, Gigi Becali a mărturisit că se aștepta ca Viorel Păunescu să moară, deoarece acesta era bolnav de mai mulți ani.

Omul de afaceri a amintit de faptul că Viorel Păunescu a murit cu milioane de euro în cont, în condițiile în care nu avea copii, iar averea sa nu are de cine să fie moștenită.

„Mă aşteptam, era bolnav la 92 de ani (n.r. 91 de ani). Doar că problema nu e vestea, ci că a lăsat milioane în cont şi a lăsat averi, dar nu a luat nimic cu el. Asta e cea mai mare problemă. Înţelegi? Problema nu e că a plecat de aici, ci unde se duce? M-ai înţeles?”, a declarat Gigi Becali, potrivit orangesport.ro.