Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a comentat moartea lui Viorel Păunescu.

TAGS:
Gigi BecaliViorel PaunescuFCSB
Din articol

Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei. 

Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

Patronul FCSB a comentat decesul bunului său prieten. Mai exact, Gigi Becali a mărturisit că se aștepta ca Viorel Păunescu să moară, deoarece acesta era bolnav de mai mulți ani.

Omul de afaceri a amintit de faptul că Viorel Păunescu a murit cu milioane de euro în cont, în condițiile în care nu avea copii, iar averea sa nu are de cine să fie moștenită.

„Mă aşteptam, era bolnav la 92 de ani (n.r. 91 de ani). Doar că problema nu e vestea, ci că a lăsat milioane în cont şi a lăsat averi, dar nu a luat nimic cu el. Asta e cea mai mare problemă. Înţelegi? Problema nu e că a plecat de aici, ci unde se duce? M-ai înţeles?”, a declarat Gigi Becali, potrivit orangesport.ro.

  • Gigi becali deschidere 1
×
Gigi Becali
Gigi Becali
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sfatul oferit de Gigi Becali lui Viorel Păunescu

Gigi Becali l-a sfătuit pe Viorel Păunescu să își doneze o parte din avere celor nevoiași, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Relația din prietenie dintre cei doi data cu mult înainte ca Steaua să fie preluată în anul 2003, așa cum povestește patronul FCSB.

„Da, eram prieten cu el. Ne cunoaştem dinainte, de mulţi ani. Uite a trecut vremea, era tânăr el, eu şi mai tânăr, vremea a trecut. Uite că s-a dus. Ce a făcut, ce n-a făcut nimic nu mai ia cu el. Toate sunt ca floarea în vânt, umbră, şi toate au trecut. Şi-a lăsat milioanele în cont, şi-a lăsat averile, proprietăţile, dar pentru ce? Putea să le ia cu el acum. Eu îi ziceam «Băi, nea Viorele, pentru ce le laşi în cont?» Nu avea copii.«Păi, cum să fac?», «Le iei cu tine», «Păi, cum să le iau?», «Du-te şi dă-le săracilor, bisericilor, bătrânilor». Acum le lua cu el. Pe toate le găsea acum, le vedea şi le găsea”, a mai explicat Gigi Becali pentru sursa citată.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce spunea Viorel Păunescu despre conflictul FCSB - Steaua: ”Ca să fie lămurit pentru toată lumea”
Ce spunea Viorel Păunescu despre conflictul FCSB - Steaua: ”Ca să fie lămurit pentru toată lumea”
A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei
A murit Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
Cum arată Viorel Păunescu, „trădătorul“ Stelei, omul care a făcut pact cu „diavolul“ Gigi Becali, la 90 de ani
ULTIMELE STIRI
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Aston Villa - Manchester City 2-1 | Prima înfrângere pentru „cetățeni” în acest sezon de Premier League
Aston Villa - Manchester City 2-1 | Prima înfrângere pentru „cetățeni” în acest sezon de Premier League
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”



Recomandarile redactiei
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Ciprian Marica, mesaj de adio pentru omul pe care l-a privit ca pe un tată: „Așa vă voi ține minte”
Ciprian Marica, mesaj de adio pentru omul pe care l-a privit ca pe un tată: „Așa vă voi ține minte”
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali n-a mai rezistat! Reacție virulentă după declarațiile lui Viorel Păunescu: „Vin cu actele și încheiem bâlciul!”
Gigi Becali n-a mai rezistat! Reacție virulentă după declarațiile lui Viorel Păunescu: „Vin cu actele și încheiem bâlciul!”
Viorel Păunescu a tranșat disputa CSA - FCSB: ”Asta e Steaua!”
Viorel Păunescu a tranșat disputa CSA - FCSB: ”Asta e Steaua!” 
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

stirileprotv Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

stirileprotv România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

stirileprotv Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

stirileprotv Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!