Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.

Dumitru Dragomir, strigăt de durere după moartea lui Viorel Păunescu

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea. Unul dintre cei care au semnat pentru ca mutarea să se realizeze a fost Dumitru Dragomir, președintele LPF din acel moment.

După deces, Dumitru Dragomir a transmis că a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Fostul șef de la LPF susține că Viorel Păunescu a făcut bine tuturor, acesta fiind cel care a salvat, de fapt, clubul Steaua de la desființare.

„Unul dintre cei mai buni prieteni ai vieții mele. Am petrecut peste 50 de ani cu el. O mare valoare a României, a făcut numai bine tuturor. Dumnezeu să-l odihnească. E omul care a salvat Steaua și a dat-o pe mâini bune.

A fost un om bun, a fost un om mare care a avut bani și pe timpul comuniștilor și după, a făcut bine la toată lumea. Cine a apelat la el, l-a ajutat. Un om excepțional, Dumnezeu să-l odihnească”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.