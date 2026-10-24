VIDEO N-a avut nicio șansă! Cum a deschis scorul Nicolas Jackson în Aston Villa - Manchester City

N-a avut nicio șansă! Cum a deschis scorul Nicolas Jackson în Aston Villa - Manchester City Premier League
SPORT.RO
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Din articol

Manchester City a venit pe Villa Park din postura de lider, cu șapte victorii din șapte etape, dar a început partida cum nu se putea mai rău. 

Nicolas Jackson (25 de ani) a fost cel care a deschis scorul în minutul 7, după ce a driblat un adversar și a șutat puternic, sub bară, fără nicio șansă pentru Gianluigi Donnarumma. După ce gazdele au punctat, City a pus stăpânire pe joc și a bifat câteva ocazii periculoase, dar nu a putut înscrie până la pauză.

Manchester City nu a mai câștigat în fața lui Aston Villa din aprilie 2025. De atunci, cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, iar de fiecare dată trupa lui Unai Emery s-a impus (1-0, 2-1).

VIDEO - Golul lui Nicolas Jackson din Aston Villa - Manchester City:

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Echipele de start din Aston Villa - Manchester City:

  • Aston Villa: Suzuki - Cash, Lindelof, Torres, Maatsen - Kamara, Joao Gomes - Alysson, Manzamb, McGinn - Jackson
  • Rezerve: Bizot - Barkley, Bogarde, Buendia, Goretzka, Hemmings, Madjo, Mbaye, Mings
  • Manchester City: Donnarumma - Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol - Anderson, Enzo Fernandez - Ndiaye, Cherki, Doku - Haaland
  • Rezerve: Rulli - Ait-Nouri, Bouaddi, Foden, Kovacic, Lewis, McAidoo, O'Reilly, Vitor Reis
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