Manchester City a venit pe Villa Park din postura de lider, cu șapte victorii din șapte etape, dar a început partida cum nu se putea mai rău.

Nicolas Jackson (25 de ani) a fost cel care a deschis scorul în minutul 7, după ce a driblat un adversar și a șutat puternic, sub bară, fără nicio șansă pentru Gianluigi Donnarumma. După ce gazdele au punctat, City a pus stăpânire pe joc și a bifat câteva ocazii periculoase, dar nu a putut înscrie până la pauză.

Manchester City nu a mai câștigat în fața lui Aston Villa din aprilie 2025. De atunci, cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori, iar de fiecare dată trupa lui Unai Emery s-a impus (1-0, 2-1).

VIDEO - Golul lui Nicolas Jackson din Aston Villa - Manchester City: