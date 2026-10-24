VIDEO EXCLUSIV Lobonț are un remarcat surpriză în Superliga: "Foarte puțini jucători ca el sunt la noi"

Lobonț are un remarcat surpriză în Superliga: &quot;Foarte puțini jucători ca el sunt la noi&quot; Superliga Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bogdan Lobonț (48 de ani), fostul portar al echipei naționale, a propus un fotbalist de urmărit în Superliga.

TAGS:
Bogdan LobontNicolae PirvulescuCorvinul HunedoaraRodrigo TaddeiAS Roma
Din articol

Întrebat la VOYO Sport Live dacă i-a atras atenția în mod special vreun jucător din Superliga în acest sezon, Bogdan Lobonț l-a nominalizat pe Nicolae Pîrvulescu (29 de ani), extrema stângă de la nou-promovata Corvinul Hunedoara.

Nicolae Pîrvulescu, remarcatul lui Bogdan Lobonț din Superliga

Crescut și el la Corvinul, Lobonț a remarcat modul în care Pîrvulescu atacă spațiul liber.

"Îmi place Pîrvulescu, de la Corvinul. Îmi place viteza lui, îmi place cum rupe ritmul, îmi plac incursiunile lui fără minge, cum atacă spațiul liber. Îmi place foarte mult!", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

Fost jucător la Pandurii, U Cluj și Concordia Chiajna, Pîrvulescu se află abia la primul sezon din carieră în prima ligă. E legitimat din 2022 la Corvinul, formație alături de care a cucerit Cupa României și a jucat în cupele europene.

  • Două goluri și un assist a reușit Pîrvulescu în acest sezon. Florin Maxim l-a titularizat în 10 dintre cele 13 etape din Superliga.

Întrebat de moderatorul Andru Nenciu dacă l-ar putea compara pe Pîrvulescu cu unul dintre foștii săi colegi, Lobonț l-a dat exemplu pe brazilianul Rodrigo Taddei, care a jucat la AS Roma între 2005 și 2014.

"Dacă e să fac o comparație puțin mai trasă de păr, e un fel de Rodrigo Taddei la prima Roma a lui Spalletti. Pîrvulescu atacă foarte bine spațiul, foarte puțini jucători sunt la noi, în Superliga, care să atace spațiul liber, indiferent cât e de mic sau de mare. El îl atacă", a mai spus Lobonț.

VIDEO Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andru Nenciu la Matinal VOYO Sport Live (ediția integrală din 24 octombrie)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ULTIMELE STIRI
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Pașcanu aprinde spiritele înainte de derby-ul cu FCSB! Ce a spus despre declarațiile lui MM Stoica
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Aston Villa - Manchester City 2-1 | Prima înfrângere pentru „cetățeni” în acest sezon de Premier League
Aston Villa - Manchester City 2-1 | Prima înfrângere pentru „cetățeni” în acest sezon de Premier League
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”



Recomandarile redactiei
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Stanciu, incredibil ce trăiește în China! Scenariu demn de un film de Oscar pentru căpitanul României
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Arsenal - Everton 1-0, ACUM, VOYO SPORT 1! „Tunarii” deschid scorul prin Konsa
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
Record la FCSB - Rapid? Câți fani sunt așteptați la marele derby din Superliga: „Tu, de ce stai acasă?”
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Barcelona a încasat a treia lovitură înainte de „El Clasico”!
Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”
Gigi Becali a reacționat după moartea lui Viorel Păunescu: „A lăsat milioane în cont”
Alte subiecte de interes
Mesajul sincer al lui Bogdan Lobonț pentru tricolori înainte de EURO 2024
Mesajul sincer al lui Bogdan Lobonț pentru tricolori înainte de EURO 2024
"Ce fel de organizare e asta!?" Un fost antrenor din Superligă a criticat dur jocul giuleștenilor după meciul cu Sepsi
"Ce fel de organizare e asta!?" Un fost antrenor din Superligă a criticat dur jocul giuleștenilor după meciul cu Sepsi
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2
Corvinul Hunedoara - Chindia Târgoviște s-a încheiat! A mai rămas un singur meci din a doua etapă a Ligii 2
Corvinul Hunedoara, scor ireal în deplasare și calificare în play-off! ”Concurs” de duble și hat-trick-uri
Corvinul Hunedoara, scor ireal în deplasare și calificare în play-off! ”Concurs” de duble și hat-trick-uri
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

stirileprotv Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

stirileprotv România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

stirileprotv Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

stirileprotv Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!