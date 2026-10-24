Întrebat la VOYO Sport Live dacă i-a atras atenția în mod special vreun jucător din Superliga în acest sezon, Bogdan Lobonț l-a nominalizat pe Nicolae Pîrvulescu (29 de ani), extrema stângă de la nou-promovata Corvinul Hunedoara.

Nicolae Pîrvulescu, remarcatul lui Bogdan Lobonț din Superliga

Crescut și el la Corvinul, Lobonț a remarcat modul în care Pîrvulescu atacă spațiul liber.

"Îmi place Pîrvulescu, de la Corvinul. Îmi place viteza lui, îmi place cum rupe ritmul, îmi plac incursiunile lui fără minge, cum atacă spațiul liber. Îmi place foarte mult!", a spus Bogdan Lobonț, la VOYO Sport Live.

Fost jucător la Pandurii, U Cluj și Concordia Chiajna, Pîrvulescu se află abia la primul sezon din carieră în prima ligă. E legitimat din 2022 la Corvinul, formație alături de care a cucerit Cupa României și a jucat în cupele europene.