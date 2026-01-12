Semne rele are anul pentru Cristiano Ronaldo! Pentru că, începând cu 30 decembrie, Al-Nassr e în cădere liberă. Ce s-a întâmplat, în această seară, în derby-ul Al-Hilal Riad – Al-Nassr Riad, oferit de Sport.ro aici, a reconfirmat criza.

În Al-Clasico din Saudi Pro League, meciul a început excelent pentru Ronaldo și colegii săi. Pentru că portughezul a deschis scorul, după cum se poate vedea aici. Imediat după gol însă, Cristiano a primit un potop de înjurături din partea suporterilor gazdelor. Motivul? Portughezul de 40 de ani și-a celebrat reușita în fața galeriei lui Al-Hilal, iar cei de aici n-au rămas datori.

Dacă în prima repriză, s-a bucurat Cristiano Ronaldo, în schimb, la final au râs fanii lui Al-Hilal. Pentru că echipa lor favorită a marcat gol după gol, în partea secundă, spre disperarea starului lusitan. De altfel, CR7 nici n-a prins fluierul de final pe teren. Pentru că antrenorul Jorge Jesus l-a schimbat, în minutul 83.

În momentul în care părăsea terenul, Ronaldo a fost fluierat copios, după cum se poate vedea aici. Nervos, mai ales din cauza scorului de pe tabelă, Cristiano a strigat spre antrenorul său: „Imposibil! Imposibil!“.

Cel mai probabil, Ronaldo a fost furios din cauza gafelor comise de colegii săi într-un meci care a redus drastic șansele lui Al-Nassr la titlu.

