GENIAL! Fiul patronului lui PAOK le-a spalat masinile lui Razvan Lucescu si Tosca! Pariul nebun pus cu jucatorii

Dovada ca nimic nu este imposibil in fotbal vine direct din Grecia.

Razvan Lucescu si Tosca sunt lideri in Grecia cu PAOK, iar patronul a avut grija sa-i rasplateasca. Pe cand erau la antrenament, patronul lui PAOK a intrat in parcare si le-a sapalat masinile tuturor fotbalistilor.



Fotbalistii au ras de patronul lor care le spala masinile, dar acesta a avut grija sa-i linisteasca pe sportivi. :)



"Atentie! E un joc periculos! Va voi taia din salariu", a glumit Georgis Savvidis in timp ce portarul Paschalakis radea, tipa si batea din palme.