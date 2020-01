Oficial! Costel Pantilimon a fost anuntat la noua echipa! Cu cine a semnat

Portarul roman a fost deja prezentat la noul sau club.

Costel Pantilimon e oficial jucatorul celor de la Omonia Nicosia. Notthingam Forest l-a cedat cipriotilor sub forma de imprumut pana in vara.

Internationalul roman a fost ales portarul sezonului 2018-2019 in Championship. A jucat atunci in 44 de meciuri pentru enlgezi. In ciuda acestei performante, Pantilimon a devenit rezerva la Notthingham Forest in sezonul actual.

Cei de la Omonia Nicosia au oferit un comunicat pe siteul echipei:

"Am ajuns la o intelegere cu Nottingham Forest in privinta portarului roman, Costel Pantilimon. Va juca sub forma de imprumut la clubul nostru pana la finalul sezonului. Pantilimon a jucat in Anglia din 2011, a petrecut 3 ani la Manchester City si si-a trecut in palmares doua titluri, o cupa si doua supercupe. Ulterior a imbracat tricoul celor de la Suderland si Watford, iar in ultimii 2 ani a fost la Nottingham. A evoluat, de asemenea, in Spania, la Deportivo La Coruna, iar pentru nationala Romaniei a avut 27 de prezente. Ii spunem bine ai venit in familia Omoniei si ii dorim mult succes la clubul nostru", se arata in comunicatul cipriotilor.

Omonia Nicosia se afla pe locul 2 in campionat, la doar un punct de lider care are insa un meci mai putin.

Costel Pantilimon are 32 de ani si e cotat la 1 milion de euro pe transfermarkt.