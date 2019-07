Costel Pantilimon, spre Grecia! Anunt de ULTIMA ORA: unde il trimite Nottingham Forest

Costel Pantilimon ar putea juca in sezonul urmator in Grecia, la Olympiacos Pireu.

Costel Pantilimon are oferta din Grecia si se gandeste sa plece, anunta azi presa engleza. Decizia vine dupa ce Nottingham Forest l-a imprumutat pe portarul Arijanet Muric, un international kosovar in varsta de 20 de ani de la Manchester City. Costel Pantilimon a fost titular in 44 de partide din 46 in liga a doua engleza, insa a comis mai multe erori si a fost destul de criticat.

Tanarul Aro Muric este mult mai agil si foarte sigur pe el cu mingea la picior, scrie presa engleza. Echipa din Nottingham pare sa se indrepte spre un joc bazat mai mult pe posesie dupa numirea antrenorului Sabri Lamouchi, comenteaza site-ul HITC.

Costel Pantilimon, spre Olympiacos, care are acelasi patron!



Potrivit ziarului Nottingham Post, Pantilimon s-ar putea indrepta spre Olympiakos Pireu, club detinut tot de proprietarul lui Forest, grecul Evangelos Marinakis.

Portughezul Jose Sa si grecul Marios Siabanis (ultimul, de 20 de ani neimpliniti) sunt actualii goalkeeperi ai gruparii din Pireu, care a renuntat la Lefteris Choutesiotis si Iuri Lodighin.