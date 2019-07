Costel Pantilimon, aproape de plecarea de la Nottingham Forest! Ce scrie presa din Anglia si clubul importat unde poate ajunge portarul roman

Costel Pantilimon a fost cel mai bun portar din liga a doua engleza sezonul trecut.

Costel Pantilimon are zilele numarate la Nottingham Forest. Presa din Anglia scrie ca portarul roman nu mai este dorit de echipa din Championship.

Aceasta veste vine in ciuda faptului ca romanul a fost desemnat de site-ul de statistica whoscored.com cel mai bun portar din liga a doua engleza sezonul trecut. Pantilimon a inregistrat cele mai multe interventii salvatoare (140) si a fost al doilea cel mai bun portar la mingile inalte pe care le-a retinut (34).

Costel Pantilimon a aparat poarta celor de la Nottingham Forest in 44 dintre cele 46 de partide disputate sezonul trecut. El putea depasi 4.000 de minute de joc daca antrenorul O'Neill nu i-ar fi dat sansa sa se afirme si portarului de rezerva, Luke Steele.

Noul antrenor a evitat sa-l titularizeze pe Pantilimon

Odata cu demiterea antrenorului Martin O'Neill si aducerea lui Sabri Lamouchi, situatia lui Pantilimon a devenit tot mai incerta. Lamouchi l-a luat imediat sub forma de imprumut pe portarul Arijanet Murici, de la Manchester City.

In aceste conditii, noul tehnician l-a introdus pe Pantilimon abia in repriza secunda in meciul amical cu Olympiakos si nu a fost nici macar rezerva la amicalul cu Crystal Palace.

Desi Lamouchi a spus ca nu a fost vorba decat despre o rotatie a portarilor, englezii de la seatpitch.co.uk scriu ca portarul roman nu mai e dorit la Nottingham Forest.

"Costel nu a fost accidentat, a fost doar decizia mea si nu a fost nimic negativ in ea. Luke Steele nu a mers in Grecia si avem jucatori aici, iar uneori trebuie sa facem unele alegeri. Aro a jucat foarte bine si sunt bucuros de atmosfera si de ceea ce face Costel", a fost declaratia lui Lamouchi.

"In timp ce 'ofer fiecaruia posibilitatea de a-l urmari' poate fi linia oficiala, ramani cu impresia ca o usa a fost deschisa", scrie sursa citata.

Pantilimon poate ajunge in Grecia

Jurnalistii englezi noteaza si ca, in cazul unei despartiri de Nottingham Forest, Costel Pantilimon ar putea ajunge la Olympiakos.

"Sa-l lasi pe Pantilimon sa plece se poate dovedi o decizie pe care Forest ar putea sa o regrete. Totusi, nu s-a intamplat inca, deci poate mai este timp sa se inchida usile si ferestrele la City Ground inainte ca timpul sa expire", au incheiat cei de la seatpitch.co.uk.