BREAKING NEWS | Cosmin Olaroiu s-a despartit de Jiangsu! "Nu am vrut sa se ajunga aici! Meritam mai mult respect!"

Cosmin Olaroiu s-a despartit de Jiangsu Suning, echipa alaturi de care a scris istorie in campionatul chinez.

Romanul a preluat echipa in martie 2018 de la tehnicianul Fabio Capello, iar sezonul trecut a reusit performanta incredibila de a castiga titlul in China. Chiar daca a obtinut rezultate remarcabile, Olaroiu nu a avut o relatie buna in ultima vreme cu oficialii din fruntea echipei. De asemenea, in trecut, el a dezvaluit ca Jiangsu are probleme financiare.

Olaroiu a decis sa plece de la Jiangsu din cauza incapacitatii financiare a chinezilor, dar si din cauza ca foarte multi jucatori importanti au plecat, in frunte cu Alex Teixeira, cel mai valoros fotbalist din lot.

In presa din China s-a scris ca Jiangsu nu a platit toate datoriile catre staff-ul echipei si catre jucatori, restante care existau inca de anul trecut. Situatia poate fi si mai grava, iar potrivit legislatiei chineze, un jucator care se afla in litigiu cu un club, nu se poate transfera la alta echipa.

Jiangsu Suning ar fi obtinut licenta pentru sezonul urmator, chiar daca staff-ul tehnic si jucatorii de la prima echipa nu ar fi semnat actele prin care clubul dovedeste ca nu mai are datorii fata de ei pentru anul 2020.

In urma unor discutii cu oficialii echipei, Cosmin Olaroiu a decis ca cel mai bine pentru el si pentru staff-ul lui este sa rezilieze contractul Jiangsu Suning.

"Imi pare foarte rau pentru suporteri si pentru grupul de jucatori de care sunt foarte atasat. Noi, staff-ul, nu am vrut sa se ajunga la aceasta despartire de Jiangsu Suning si cred ca meritam mai mult respect pentru contributia pe care am avut-o la realizarea acestor performante cu echipa" a declarant pentru Telekom Sport Cosmin Olaroiu.

Sezonul trecut, care s-a incheiat in noiembrie, Cosmin Olaroiu a castigat cu Jiangsu Suning primul titlu din istoria clubului. Romanul mai avea un de contract cu chinezii si a declarat de mai multe ori ca isi dorea sa duca intelegerea pana la sfarsit.