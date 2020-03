"Nu s-a mai intamplat asta niciodata!" Ianis Hagi poate semna un contract istoric la Rangers dupa ce COVID 19 a dat peste cap fotbalul! Ce se intampla cu fotbalistul roman

Ianis Hagi poate semna un contract istoric.

Transferul lui Ianis Hagi la Rangers va fi perfectat in vara in mare masura, iar oficialii echipei din Scotia sunt pregatiti de cateva masuri istorice in ceea ce priveste contractele jucatorilor. Presa din Marea Britanie spune ca oficialii pot pregati derogari in privinta intelegerii cu anumiti fotbalisti, care raman liberi de contract sau care sunt imprumutati.

Campionatul din Scotia a fost suspendat, vineri, dupa o sedinta de urgenta, iar toate partidele din Scotia si implicit din Marea Britanie au fost suspendate din cauza pandemiei cu coronvirus. Federatia Scotiana de Fotbal are doua variante in acest caz: campionatul nu se va relua, chiar daca pericolul infectarii cu COVID 19 va trece, sau va prelungi campionatul si peste vara, caz in care se vor lua masuri speciale in privinta contractelor fotbalistilor.

Football.london scrie ca jucatorii care sunt imprumutati la formatia lui Gerrard pot primi derogari in privinta intelegerilor. Daca se va intampla acest lucru, fotbalistii vor mai putea juca cateva luni la clubul respectiv. Fostul directori sportiv al celor de la Liverpool si Tottenham a vorbit pe aceasta tema.

"Legal, contractele anumitor jucatori vor expira pe 30 iunie. In cazul in care campionatul se va juca si dupa data de 30 iunie, atunci vom fi nevoiti sa afacem contracte speciale. E un lucru care nu s-a mai intamplat pana acum. Momentan, acest aspect nu exista in statut", a declarat Damien Comolli, pentru BBC Radio 5 Live.