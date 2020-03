"Poate crea ceva din nimic!" Reactia fanilor lui Rangers dupa ce Ianis Hagi a jucat DOAR 20 de minute cu Leverkusen

Ianis Hagi a fost lasat pe banca de rezerve de Steven Gerrard pentru meciul cu Leverkusen, fiind introdus pe teren pentru doar 20 de minute de joc. Dupa intrarea sa, Rangers a inscris singurul gol al meciului, iar mijlocasul roman a fost aproape de un assist de senzatie, insa Morelo nu a reusit sa intercepteze pasa.

Fanii s-au aratat nemultumiti de decizia lui Gerrard de a-l lasa pe banca pe Ianis, dupa ce au vazut prestatia jucatorului roman din cele 20 de minute jucate.

"Arfield, Kamberi si Hagi, super!"

Aribo needs to be braver on the ball.



"Stiu ca am pierdut, insa sunt usor incantata de prestatia din a doua repriza. Tav a aratat ca un capitan uneori, iar Kambari si Hagi au fost schimbari senzationale"



"Cred ca Rangers au jucat fantastic. Ghinion ca s-a terminat 3-1, ar fi trebuit sa mai inscriem cel putin doua goluri. Gerrard trebuie sa realizeze ce are Hagi de oferit. A intrat si a creat atat de mult in cele 20 de minute"



"No Hagi, no party"

"Tinand cont ca mai mult ca sigur trebia sa castigam tuul ca sa mai avem vreo sansa impotriva lui Leverkusen, de ce l-ai lasa pe Hagi, un jucator care a demonstrat deja ca poate crea ceva din nimic si sa deblocheze aparari, pe banca? Nu inteleg"



