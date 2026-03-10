Noul antrenor de la Tottenham a luat decizia în cazul lui Drăgușin

Radu Drăgușin începe pe banca de rezerve meciul dintre Atletico Madrid și Tottenham Hotspur, din turul optimilor UEFA Champions League.

Deși echipa pregătită de Igor Tudor a ales un sistem cu trei fundași centrali, în care internaționalul român se simte cel mai confortabil, tehnicianul croat a preferat alte variante pentru primul „11”.

Drăgușin, doar rezervă pentru duelul cu Atletico

Absența lui Drăgușin dintre titulari vine după ce fundașul român a lipsit și la ultimul meci din Premier League, cu Crystal Palace, când nu a fost inclus în lot din cauza protocolului medical pentru lovituri la cap.