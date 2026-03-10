Fundaşul englez Kyle Walker, în vârstă de 35 de ani, a anunţat marţi sfârşitul carierei sale internaţionale, care a inclus 96 de selecţii şi cinci turnee majore cu echipa celor trei lei, cu care a fost vicecampion european în 2021 şi 2024.

"Îmi pare rău că iau această decizie, dar sunt şi foarte mândru de ceea ce am realizat cu Anglia", a declarat fundaşul dreapta al lui Burnley, care a fost format la Sheffield United, a jucat pentru Tottenham (2009-2017) şi a câştigat numeroase trofee cu Manchester City (2017-2025), într-un comunicat.

Kyle Walker spune „adio” naționalei Angliei

"A fost o onoare extraordinară să-mi reprezint ţara în cinci turnee majore, să ajung în finalele pe care noi le-am disputat şi să fiu înconjurat de această echipă a Angliei, în special de jucătorii şi antrenorii cu care am avut privilegiul să lucrez", a scris el.

Fundaşul, renumit pentru viteza sa impresionantă, a debutat la echipa naţională sub conducerea lui Fabio Capello în noiembrie 2011, împotriva Spaniei, pe Wembley, unde a intrat în teren ca înlocuitor al lui Scott Parker, actualul său antrenor la Burnley.

Walker a fost un jucător cheie pentru Gareth Southgate, selecţionerul Angliei între 2016 şi 2024. Sub conducerea acestuia, el a fost titular regulat la Campionatele Europene din 2021 şi 2024, care s-au încheiat cu înfrângere în finală împotriva Italiei, respectiv Spaniei, şi în timpul Cupelor Mondiale din 2018 (înfrângere în semifinale) şi 2022 (eliminare în sferturile de finală).

El nu a mai fost convocat de actualul selecţioner al Angliei, Thomas Tuchel, din iunie 2025.