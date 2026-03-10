FOTO Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis

Gestul lui Gasperini la meciul Genoa - Roma l-a marcat pe tatăl copilului. Ce scrisoarea i-a transmis
Antrenorul Gian Piero Gasperini a primit azi o scrisoare de la tatăl băiețelului care l-a însoțit duminică pe teren, la meciul Genoa - Roma.

AS Romagian piero gasperini
Duminică, înaintea fluierului de start, tehnicianul italian a intrat pe gazon ținând de mână un copil, Alexander. Imaginile difuzate în Italia au atras atenția publicului, arătând atitudinea calmă și protectoare a antrenorului într-o atmosferă destul de încărcată.

Marți, tatăl puștiului, Gabriele Divano, a redactat un mesaj deschis pentru a-i mulțumi tehnicianului. El a explicat contextul în care fiul său a ajuns pe gazon alături de antrenor, subliniind impactul pe care acele clipe l-au avut asupra familiei sale.

Mesajul integral primit de antrenorul italian

„Stimate domnule Gasperini, vă scriu pentru a-mi exprima profunda recunoștință. Sunt tatăl copilului care a avut onoarea de a vă ține de mână în timp ce ieșeați spre centrul terenului înainte de Genoa - Roma, duminică. Locuim în Genova, dar fiul meu, și trebuie să recunosc că tatăl lui este de vină, a fost un mare fan al Romei încă de când era foarte mic. Am organizat experiența pentru a-i oferi șansa de a-și întâlni idolii, dar să vă văd oprindu-vă pentru a-i oferi din timpul și protecția dumneavoastră, în ciuda tensiunii dinaintea meciului, a fost foarte emoționant. 

Fotbalul este un sport rapid, iar acțiunile dumneavoastră au fost o rară demonstrație de sensibilitate. Aceasta i-a oferit fiului meu o amintire de neuitat, iar pentru mine a fost un moment profund emoționant. Vă mulțumesc pentru un gest atât de frumos. Vă trimit una dintre fotografiile făcute de un fotograf de la marginea terenului, care surprinde frumusețea acelui moment. Am vrut să aveți și dumneavoastră o copie. După meci, fiul meu și cu mine am făcut o promisiune: anul viitor vom fi destul de mari pentru a veni în sfârșit la Roma să vedem echipa jucând pe Olimpico pentru prima dată”, a transmis Gabriele Divano.

