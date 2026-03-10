Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție

Mijlocașul lui Manchester City este din nou în centrul atenției, după ce poliția a deschis o verificare în urma unei plângeri depuse de vecini.

Potrivit The Sun, locatarii unor clădiri din apropierea locuinței fotbalistului au reclamat faptul că acesta ar fi zburat o dronă în apropierea ferestrelor lor. Poliția din Manchester a confirmat că a primit sesizarea și că ofițerii verifică situația.

Amendat cu o sumă uriașă, Rodri este acum investigat de poliție

Pentru moment, nu a fost stabilită nicio sancțiune, însă autoritățile ar urma să discute cu Rodri și să verifice dacă au fost respectate regulile privind utilizarea dronelor și protecția vieții private.