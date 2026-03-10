Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție

Amendat cu o sumă uriașă, starul lui Manchester City este acum investigat de poliție Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Problemele se țin lanț de Rodri. 

TAGS:
politia din manchesterManchester CityRodri
Din articol

Mijlocașul lui Manchester City este din nou în centrul atenției, după ce poliția a deschis o verificare în urma unei plângeri depuse de vecini.

Potrivit The Sun, locatarii unor clădiri din apropierea locuinței fotbalistului au reclamat faptul că acesta ar fi zburat o dronă în apropierea ferestrelor lor. Poliția din Manchester a confirmat că a primit sesizarea și că ofițerii verifică situația.

Amendat cu o sumă uriașă, Rodri este acum investigat de poliție

Pentru moment, nu a fost stabilită nicio sancțiune, însă autoritățile ar urma să discute cu Rodri și să verifice dacă au fost respectate regulile privind utilizarea dronelor și protecția vieții private.

  • FOTO: Blue Moon / X.

Incidentul vine la doar o zi după ce internaționalul spaniol a fost sancționat de FA cu o amendă de 80.000 de lire sterline, după declarațiile făcute despre arbitraj în urma meciului dintre Manchester City și Tottenham Hotspur.

În paralel, campioana Angliei se pregătește pentru duelul cu Real Madrid din UEFA Champions League, unde echipa lui Pep Guardiola vizează calificarea în sferturile competiției.

Cele două formații se vor duela mâine, 11 martie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate
NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate
ARTICOLE PE SUBIECT
Carieră încheiată! Suspendări aspre după ce arbitrii au fost filmați beți la finalul partidei
Carieră încheiată! Suspendări aspre după ce arbitrii au fost filmați beți la finalul partidei
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Neașteptat! Ciprioții au dezvăluit clubul la care este așteptat Elias Charalambous după plecarea de la FCSB
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
Reconstrucție la FCSB! Mirel Rădoi a dezvăluit ce se întâmplă cu oamenii rămași din fostul staff tehnic
ULTIMELE STIRI
UCL | Newcastle - Barcelona 0-0 și Atalanta - Bayern 0-1, ACUM pe Sport.ro!
UCL | Newcastle - Barcelona 0-0 și Atalanta - Bayern 0-1, ACUM pe Sport.ro!
Atletico Madrid – Tottenham 1-0! Premieră pentru Drăgușin după 5 ani!
Atletico Madrid – Tottenham 1-0! Premieră pentru Drăgușin după 5 ani!
Avertismentul lui Panduru după revenirea lui Rădoi la FCSB! Ce regulă va impune antrenorul
Avertismentul lui Panduru după revenirea lui Rădoi la FCSB! Ce regulă va impune antrenorul
Marian Iancu anunță o surpriză în play-off: „Este șunca din fasolea tuturor”
Marian Iancu anunță o surpriză în play-off: „Este șunca din fasolea tuturor”
Cine este puștiul care i-a luat locul lui Dennis Man în Liga Campionilor. Visul noii perle de la PSV
Cine este puștiul care i-a luat locul lui Dennis Man în Liga Campionilor. Visul noii perle de la PSV
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

Verdictul lui Olăroiu în privința lui Rădoi: „Eu asta cred“

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

OUT! Mirel Rădoi renunță la el după ce a preluat FCSB

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Al doilea Lamine Yamal la Barcelona: „Este la același nivel cu el”

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Coman a fost informat oficial: decizia arabilor după bombardamentele din Qatar

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Daniel Pancu nu se mai ascunde după a 11-a victorie la rând a lui CFR în campionat: ”Puteți să întrebați jucătorii!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”

Decizia luată de Ioan Varga după ce a aflat că CFR Cluj va începe play-off-ul pe locul patru: ”Pas cu pas!”



Recomandarile redactiei
Atletico Madrid – Tottenham 1-0! Premieră pentru Drăgușin după 5 ani!
Atletico Madrid – Tottenham 1-0! Premieră pentru Drăgușin după 5 ani!
Avertismentul lui Panduru după revenirea lui Rădoi la FCSB! Ce regulă va impune antrenorul
Avertismentul lui Panduru după revenirea lui Rădoi la FCSB! Ce regulă va impune antrenorul
Marian Iancu anunță o surpriză în play-off: „Este șunca din fasolea tuturor”
Marian Iancu anunță o surpriză în play-off: „Este șunca din fasolea tuturor”
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
Mirel Rădoi a dat cărțile pe față despre oferta de la Celje
Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă
Marko Dugandzic a fost prezentat la noua echipă
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri, OUT de la Manchester City! Vești proaste pentru "cetățeni" înainte de startul Premier League
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
Rodri și Morata, suspendați de UEFA după ce au scandat "Gibraltar este spaniol"
CITESTE SI
GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

stirileprotv GALERIE FOTO. Dacia a prezentat oficial noul crossover Striker, hibrid și GPL. Prețul său de pornire ”democratizează accesul”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

stirileprotv Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!