West Ham - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:05. "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră
West Ham United și Liverpool se înfruntă pe London Stadium, duminică, de la 16:05, în runda a 13-a din Premier League. Meciul va fi transmis în direct de VOYO.
Echipa lui Nuno Espirito Santo are două victorii și o remiză în ultimele trei jocuri de campionat, iar la precedentele două jocuri de pe London Stadium a învins Newcastle (3-1) și Burnley (3-2).
Cu toate acestea, West Ham se află abia pe locul 17, ultimul care asigură menținerea în Premier League, cu 11 puncte acumulate în primele 12 etape.
De partea cealaltă, Liverpool traversează o adevărată criză, iar echipa lui Arne Slot este de nerecunoscut. Campioana Angliei a pierdut 9 dintre ultimele 12 meciuri oficiale și a coborât pe locul 13 în Premier League.
În ciuda rezultatelor dezastruoase din ultima perioadă și a zvonurilor privind o posibilă demitere a sa, Arne Slot a transmis că se bucură în continuare de sprijinul conducerii.
„Am mult sprijin din partea conducerii. Ar fi minunat să putem inversa tendinţa şi să obţinem o victorie. Dar criticile fac parte integrantă din meseria de antrenor atunci când rezultatele nu sunt la înălţime”, a spus Arne Slot.
