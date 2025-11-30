West Ham - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 16:05. "Cormoranii", obligați să încheie seria neagră

Echipa lui Nuno Espirito Santo are două victorii și o remiză în ultimele trei jocuri de campionat, iar la precedentele două jocuri de pe London Stadium a învins Newcastle (3-1) și Burnley (3-2).



Cu toate acestea, West Ham se află abia pe locul 17, ultimul care asigură menținerea în Premier League, cu 11 puncte acumulate în primele 12 etape.



De partea cealaltă, Liverpool traversează o adevărată criză, iar echipa lui Arne Slot este de nerecunoscut. Campioana Angliei a pierdut 9 dintre ultimele 12 meciuri oficiale și a coborât pe locul 13 în Premier League.

În ciuda rezultatelor dezastruoase din ultima perioadă și a zvonurilor privind o posibilă demitere a sa, Arne Slot a transmis că se bucură în continuare de sprijinul conducerii.

„Am mult sprijin din partea conducerii. Ar fi minunat să putem inversa tendinţa şi să obţinem o victorie. Dar criticile fac parte integrantă din meseria de antrenor atunci când rezultatele nu sunt la înălţime”, a spus Arne Slot.

