Levadiakos a rezolvat partida încă din prima repriză. Echipa lui Elias Charalambous a reușit să deschidă scorul în minutul 8 prin Georgios Nikas, care a punctat din pasa decisivă a lui Ioannis Kosti.

Prima victorie pentru Levadiakos! Pantea a marcat

Pe finalul primei reprize, mai exact în minutul 42, Levadiakos a punctat din nou. când Marios Vichos a reușit să transforme o lovitură de la 11 metri obținută după un fault în careu.

Cu doar câteva minute de fluierul final, Alexandru Pantea și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, din pasa lui Emmanouilidis.

Pantea a fost rezervă și a intrat pe teren la pauză. Octavian Popescu a fost titular, însă Charalambous a decis să îl scoată din teren în minutul 77. Adrian Șut a început și el meciul pe bancă și a fost introdus pe teren abia pe final.

În urma acestui succes, Levadiakos ajunge la șase puncte și o egalează pe Asteras, echipa aflată pe locul 11.