GALERIE FOTO Gundogan, Sane și colegii au ieșit cu un mesaj în limba română pentru Mircea Lucescu. Momente speciale la Goztepe - Galatasaray

Gundogan, Sane și colegii au ieșit cu un mesaj în limba română pentru Mircea Lucescu. Momente speciale la Goztepe - Galatasaray Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, la vârsta de 80 de ani.

TAGS:
GalatasarayGoztepeTurciaMircea Lucescu
Din articol

Mii de mesaje au curs după decesul lui Mircea Lucescu în România și în străinătate. De la cluburile, antrenorii și fotbaliștii din România, presa internațională, UEFA și FIFA, până la Real Madrid, Inter, AC Milan, Andrea Pirlo, Henrikh Mkhitaryan sau Hakan Calhanoglu. 

Galatasaray, omagii pentru Mircea Lucescu la meciul cu Goztepe

Miercuri, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că se va ține un moment de reculegere la toate meciurile disputate în Turcia, în perioada 8-13 aprilie.

Galatasaray, clubul la care Mircea Lucescu a cucerit Supercupa Europei și un titlu de campion al Turciei, joacă miercuri seară pe terenul lui Goztepe.

Înaintea jocului, toți fotbaliștii de la Galatasaray au ieșit la încălzire purtând tricouri pe care era imprimat chipul lui Mircea Lucescu.

De asemenea, jucătorii de la Galatasaray au intrat pe teren cu un banner uriaș cu mesajul "Nu te vom uita!", scris atât în limba română, cât și în limba turcă.

  • Galatasaray 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Okan Buruk (52 de ani), antrenorul lui Galatasaray, a vorbit și el la interviul de dinainte de joc despre Mircea Lucescu.

"Am pierdut un antrenor valoros și important pentru fotbalul mondial. Am lucrat cu dânsul în primul său sezon la Galatasaray. Era o persoană care trăia pentru fotbal. Destinul a făcut ca ultimul său meci să fie chiar în Turcia", a spus Buruk.

Publicitate
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite
ULTIMELE STIRI
Turcii, îndurerați după moartea lui Mircea Lucescu: „Inimile noastre s-au oprit odată cu a lui! Cel mai mare geniu tactic al lumii”
Mesajul selecționerului Ungariei pentru Mircea Lucescu
Președintele UEFA, scrisoare pentru Mircea Lucescu! Ce a scris Aleksander Ceferin
România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore
Sicriul lui Mircea Lucescu este acum la Arena Națională. Sport.ro vă oferă toate detaliile
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul

Hakan Calhanoglu, cutremurat de moartea lui Mircea Lucescu! Mesajul transmis de starul lui Inter

Și-a prevestit Mircea Lucescu moartea? Declarația tulburătoare făcută în urmă cu doar șase luni

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Ladislau Boloni, cutremurător: „I-am spus să lase dracului fotbalul”

Mircea Lucescu a reușit imposibilul! Ce s-a întâmplat în Rusia și Ucraina după vestea morții antrenorului român

Capello și Boban au aflat în studioul Sky de moartea lui Mircea Lucescu. Cum au reacționat cei doi



Recomandarile redactiei
Turcii, îndurerați după moartea lui Mircea Lucescu: „Inimile noastre s-au oprit odată cu a lui! Cel mai mare geniu tactic al lumii”
Mesajul selecționerului Ungariei pentru Mircea Lucescu
Sicriul lui Mircea Lucescu este acum la Arena Națională. Sport.ro vă oferă toate detaliile
Ce și-ar fi dorit Mircea Lucescu să facă în ziua în care trebuia să iasă din spital: „Prea mult fără treabă nu voi sta”
Președintele UEFA, scrisoare pentru Mircea Lucescu! Ce a scris Aleksander Ceferin
Alte subiecte de interes
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Destinație neașteptată pentru Alexandru Cicâldău: ”Au făcut oferta oficială!”
Câte minute a prins Ianis Hagi în Alanyaspor – Genclerbirligi și ce notă a primit
Încă un eșec pentru noua echipă a lui Ianis Hagi! Este penultima clasată
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
stirileprotv Selena Gomez a postat imagini intime din căsnicia cu Benny Blanco. Cum se distrează celebrul cuplu | GALERIE FOTO

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz la câteva ore după anunţarea încetării focului între SUA şi Iran

stirileprotv Un francez și-a demolat casa ca să scape de românii care ocupau ilegal locuința: „Nu aveam altă soluție”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!