Mii de mesaje au curs după decesul lui Mircea Lucescu în România și în străinătate. De la cluburile, antrenorii și fotbaliștii din România, presa internațională, UEFA și FIFA, până la Real Madrid, Inter, AC Milan, Andrea Pirlo, Henrikh Mkhitaryan sau Hakan Calhanoglu.

Galatasaray, omagii pentru Mircea Lucescu la meciul cu Goztepe

Miercuri, Federația Turcă de Fotbal a anunțat că se va ține un moment de reculegere la toate meciurile disputate în Turcia, în perioada 8-13 aprilie.

Galatasaray, clubul la care Mircea Lucescu a cucerit Supercupa Europei și un titlu de campion al Turciei, joacă miercuri seară pe terenul lui Goztepe.

Înaintea jocului, toți fotbaliștii de la Galatasaray au ieșit la încălzire purtând tricouri pe care era imprimat chipul lui Mircea Lucescu.

De asemenea, jucătorii de la Galatasaray au intrat pe teren cu un banner uriaș cu mesajul "Nu te vom uita!", scris atât în limba română, cât și în limba turcă.