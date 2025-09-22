VIDEO Nota primită de Rareș Ilie în dezastrul din ultima etapă: ”Non crea niente”

Fostul internațional de tineret este împrumutat de OGC Nice în Serie B, la Empoli.

După prestația excelentă din urmă cu două etape, Rareș Ilie a fost inexistent duminică în Pescara - Empoli 4-0 din ultima rundă din Serie B.

Împrumutat la Empoli de la OGC Nice (Ligue 1), fostul internațional de tineret a intrat pe teren în minutul 46, când scorul încă era 0-0!

După pauză a urmat însă dezastrul: Andrea Oliveri (68 și 71), Lorenzo Meazzi (80) și Davide Merola (90+2) au înscris golurile gazdelor, prima lor victorie din acest sezon de Serie B.

A greșit și la unul dintre golurile adversarilor

Cei mai duri cu Rareș Ilie au fost cei de la Pianeta Empoli, care l-au notat pe român cu 4,5: ”Non crea niente”!

”Intră rău și se străduiește să găsească poziția potrivită, motiv pentru care este adesea chemat înapoi de antrenor. Nu creează nimic și este prea blând cu Dagasso, care se îndepărtează de el și înscrie al treilea gol al gazdelor”, au explicat italienii.

Ceva mai blânzi cu fotbalistul român au fost Tuttomercatoweb și Pianeta Serie B, care l-au notat cu 5,5.

Fost internațional de tineret, Rareș Ilie este încă sub contract cu OGC Nice, la care s-a transferat în iulie 2022, de la Rapid.

Echipa din Ligue 1 l-a împrumutat apoi, pe rând, la Maccabi Tel Aviv (Ligat HaAl din Israel), Lausanne-Sport (Super League din Elveția), Catanzaro (Serie B) și, din această vară, la Empoli.

