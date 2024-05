Presa italiană a dezvăluit viitoarea destinație a lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, care a antrenat echipele U14, U17, U18 și U19 ale Inter Milano, a decis să-și încheie parcursul la clubul italian după ce echipa sa, Inter Primavera, a fost eliminată în semifinalele campionatului Italiei.

Plecarea de la Inter

„Și cu asta s-a încheiat aventura mea în academia lui Inter. Vreau să le mulțumesc tuturor. Au fost 6 ani fantastici, am dat tot ce am putut, dar a venit momentul să plec. Ce urmează? Momentan o să îmi iau câteva zile libere, apoi vom vedea”, a declarat Chivu, citat de jurnalistul italian Pasquale Guarro.

Cristi Chivu a jucat pentru Inter între 2007 și 2014, unde a reușit să câștige tripla: campionat - Cupa Italiei - Liga Campionilor în 2010 sub comanda lui Jose Mourinho. În 2018, el a revenit la club în calitate de antrenor, unde a pregătit echipele de tineret ale Interului.

Următoarea destinație a lui Chivu

În privința viitorului său, Chivu a fost rezervat, dar presa italiană a dezvăluit deja unde ar putea continua cariera de antrenor. Conform portalului FC Inter News, Chivu este așteptat la Pescara, o echipă din Serie C cu ambiții de promovare în Serie B.

„Cristi Chivu și-a anunțat plecarea de la Inter Primavera ieri și informațiile despre viitorul său încep să apară. Conform celor de la Il Messaggero, antrenorul român ar urma să meargă la Pescara, el fiind o pasiune mai veche a lui Delli Carri (n.r. Daniele Delli Carri, directorul sportiv al lui Pescara)”, notează FC Inter News.

Pescara a terminat sezonul regulat din Serie C - Grupa B pe locul 6 și a fost eliminată în play-off-ul de promovare de Juventus U23, cu scorul de 3-1.

Ce a avut Chivu de spus

Chivu a dezvăluit că are multiple oportunități pentru viitorul său profesional, dar pentru moment va lua o pauză.

„Ideile nu lipsesc şi nici oportunităţile. Acum voi lua câteva zile de pauză, au fost șase ani fantastici, în care am pus suflet şi toate cunoştinţele pe care le aveam. Am încercat să transmit ceva şi în acelaşi timp am învăţat multe de la aceşti băieţi minunaţi” a declarat Chivu, conform sursei citate.

Cristi Chivu, care a mai jucat în cariera sa la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam și AS Roma, este așteptat acum să aducă experiența și cunoștințele sale la Pescara, sperând să contribuie la promovarea echipei în Serie B.