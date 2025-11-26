Trupa lui Dennis Man a reușit să câștige cu 4-1 pe Anfield, în fața unui Liverpool fără răspuns în repriza a doua. Dennis Man a fost din nou titular la PSV și a bifat aproape toate cele 90 de minute în victoria istorică a batavilor.

Nota primită de Dennis Man, după ce PSV a zdrobit-o pe Liverpool pe Anfield

Scorul a fost deschis de Perisic, din penalty, în minutul șase. Doar 10 minute mai târziu, ungurul Szoboszlai restabilea egalitatea, dar nu pentru mult. După pauză s-a instalat „jihadul”, iar PSV a punctat prin Til (56') și Driouech (73', 90+1')

Schimbat în minutul 89, Dennis Man a avut o evoluție apreciată în tridentul ofensiv al lui PSV. Românul a contribuit la tranzițiile rapide ale olandezilor și a fost implicat constant în fazele de construcție.

Pentru prestația sa, Man a fost notat de Flashscore cu 6,7, peste media echipei și în ton cu jocul colectiv excelent al PSV.

Ivan Perisic a primit cea mai mare notă a meciului: 7,6. Croatul a deschis scorul și a fost motorul ofensiv al olandezilor în prima repriză.

