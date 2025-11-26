Fotbalistul Mamadou Thiam a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că el și colegii săi de la FCSB sunt pregătiți să câștige meciul din deplasare cu Steaua Roșie Belgrad, din etapa a cincea a Europa League.

Anunțat titular, Mamadou Thiam n-are frică înainte de Steaua Roșie - FCSB: „Așa se va întâmpla”

'Am muncit această săptămână și suntem pregătiți să câștigăm acest meci. Noi am venit aici să câștigăm, nu jucăm ca să pierdem sau să ne gândim la egal. Primul gând este să câștigăm, așa că vom face totul mâine pentru a ne impune. Bineînțeles că am auzit de Steaua Roșie Belgrad este cel mai mare club al acestei țări. Știu că atmosfera pe stadion va fi extraordinară, pentru că am mai văzut meciuri. Ca jucător este ceva fantastic să joci într-o astfel de atmosferă, va fi o nebunie pe stadion, dar de-abia aștept să intru pe teren mâine seară', a afirmat Thiam.

Atacantul franco-senegalez speră să își ajute echipa să se impună joi seara.

'Avem un lot bun, iar atunci când lipsește un jucător există altul care are șansa de a-și arăta calitățile. Așa se va întâmpla și mâine, așa că nu contează dacă vom avea absenți, este ceva normal. Eu încerc de fiecare dată când intru să îmi ajut echipa, așa îmi doresc să fac și mâine', a precizat Mamadou Thiam.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația sârbă Steaua Roșie Belgrad, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul 'Rajko Mitic' din Belgrad, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Europa League.

AGERPRES

