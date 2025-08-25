Rayo Vallecano a pierdut pe terenul lui Athletic Bilbao, scor 0-1, în etapa a doua din LaLiga. Singurul gol al meciului a fost marcat de Oihan Sancet, din penalty, în minutul 66.

Andrei Rațiu a fost titular pe partea dreaptă a apărării și a avut un duel direct dificil cu internaționalul spaniol Nico Williams. Fundașul român a primit un cartonaș galben în minutul 22, pentru o ținere, și a încheiat meciul fără niciun duel aerian câștigat din cele cinci în care a fost implicat.

Nota primită de Andrei Rațiu după ce l-a blocat pe Nico Williams în La Liga

În schimb, Rațiu a contribuit defensiv cu trei intercepții și trei respingeri, reușind să limiteze acțiunile lui Williams. Totuși, prestația sa a fost considerată modestă de statisticienii de la Flashscore, care i-au acordat nota 6,0, a doua cea mai mică dintre jucătorii lui Rayo.

Pentru Vallecano urmează un duel dificil pe teren propriu, contra lui Sevilla, în etapa a treia din campionat.

