„Super Dan”, omul care a adus trofee pe bandă rulantă în Gruia, trece prin cel mai dificil moment al carierei, marcat și de probleme de sănătate și tragedii personale.



Victor Becali a comentat plecarea tehnicianului de 57 de ani și a apreciat că gestul de a-și asuma responsabilitatea prin demisie dovedește caracter.



Dan Petrescu, în Anglia? Victor Becali anunță: „Au mai fost discuții”



Impresarul crede însă că viitorul lui Petrescu nu este închis și a lăsat să se înțeleagă că fostul fundaș ar putea prinde un contract în Anglia, acolo unde deține și cetățenie.



„Cum să nu? (n.r. – dacă ar putea antrena în Anglia). A mai avut discuții, sunt sigur că au fost. Și prin prima ligă și prin liga a 2-a din Anglia. El are un nume și este și cetățean englez”, a transmis Victor Becali la Sport Total FM.



CFR Cluj l-a numit pe Mandorlini antrenor principal: „Bine ai revenit în Gruia”

În urma demisiei „bursucului”, patronul lui CFR Cluj a apelat la Andrea Mandorlini pentru a reveni pe banca „feroviarilor”.

Anunțul oficial al lui CFR Cluj a venit în după-amiaza zilei de duminică, 24 august.

„Bine ai revenit în Gruia, Andrea Mandorlini! CFRiști, vă anunțăm că Andrea Mandorlini revine pe banca tehnică a echipei noastre, în calitate de antrenor principal.

În ultimii doi ani, Mister Mandorlini a urmărit îndeaproape echipa, cunoaște ceea ce înseamnă CFR Cluj și suntem convinși că vasta sa experiență va fi un atu important pentru clubul nostru.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reușit, în 2010, să câștige cel de-al doilea event din istoria echipei noastre.

Îți urăm mult succes, Mister, și cât mai multe reușite și momente de neuitat alături de noi!”, se arată pe pagina oficială de Instagram a lui CFR Cluj.



Pentru italian, acesta va fi al treilea ”mandat” la CFR Cluj, pe care a mai pregătit-o și în sezonul 2009-2010, când a câștigat campionatul și Cupa României.

Madorlini a mai revenit o dată la formația clujeană între iunie 2023 și ianuarie 2024, dar nu a fost o colaborare așa cum și-ar fi dorit cele două părți.