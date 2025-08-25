Retrogradată în Liga 3 din cauza datoriilor, clubul din Bănie a primit și o sancțiune de 94 de puncte, iar mulți jucători caută să părăsească echipa.

Dan Șucu i-a refuzat pe Blănuță și pe Bauza

Chiar dacă au demonstrat la nivelul Superligii României, Adrian Mititelu caută să obțină un preț cât mai bun pe jucătorii săi, iar cluburile din prima ligă refuză să plătească sumele cerute de finanțatorul oltenilor.

Acesta este și cazul lui Vladislav Blănuță sau al lui Juan Bauza. Chiar Adrian Mititelu a dezvăluit că a negociat în această vară cu Rapid transferul celor doi, însă Dan Șucu a refuzat mutarea.

”Nu se pune problma ca Blănuță să ajungă la Rapid. Este adevărat, au fost niște discuții în această vară, dar domnul Șucu nu i-a vrut nici pe Bauza, nici pe Blănuță”, a spus Mititelu, potrivit IamSport.

