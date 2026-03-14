Nota lui Ianis Hagi după golul cu care i-a înnebunit pe turci

Ianis Hagi (27 de ani) a înscris un supergol din lovitură liberă în minutul 15, după ce Goztepe deschisese scorul la Izmir prin Juan Santos în al șaptelea minut de joc. Gazdele au mai marcat o dată, în minutul 59, prin Krastev, iar oaspeții au egalat prin Kaya (90+9').

Ianis Hagi, omul meciului Goztepe - Alanyaspor 2-2

În urma evoluției sale, portalul SofaScore i-a acordat lui Ianis Hagi nota 8, cea mai mare de pe teren. Hagi junior a fost înlocuit în minutul 89, având un procentaj al paselor corecte de 86% (31/36).

După reușita sa de sâmbătă, Ianis Hagi a ajuns la cinci goluri în 24 de meciuri oficiale pentru Alanyaspor, cu care a semnat la începutul sezonului. Internaționalul român mai are în cont și două pase decisive.

Comentatorul turc, reacție incredibilă

Comentatorul turc de la beIN Sports a „înnebunit” în urma reușitei lui Ianis Hagi: ”Hagi, Hagi, Ianis Hagi!”, a strigat el după ce mingea a intrat în plasă.