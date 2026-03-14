Nota lui Ianis Hagi după golul cu care i-a înnebunit pe turci

Ianis Hagi (27 de ani) a înscris un supergol din lovitură liberă în minutul 15, după ce Goztepe deschisese scorul la Izmir prin Juan Santos în al șaptelea minut de joc. Gazdele au mai marcat o dată, în minutul 59, prin Krastev, iar oaspeții au egalat prin Kaya (90+9').
Ianis Hagi, omul meciului Goztepe - Alanyaspor 2-2
În urma evoluției sale, portalul SofaScore i-a acordat lui Ianis Hagi nota 8, cea mai mare de pe teren. Hagi junior a fost înlocuit în minutul 89, având un procentaj al paselor corecte de 86% (31/36).
După reușita sa de sâmbătă, Ianis Hagi a ajuns la cinci goluri în 24 de meciuri oficiale pentru Alanyaspor, cu care a semnat la începutul sezonului. Internaționalul român mai are în cont și două pase decisive.
Comentatorul turc, reacție incredibilă
Comentatorul turc de la beIN Sports a „înnebunit” în urma reușitei lui Ianis Hagi: ”Hagi, Hagi, Ianis Hagi!”, a strigat el după ce mingea a intrat în plasă.
Ianis Hagi se află pe lista preliminară a stranierilor pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie.
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);
ATACANȚI
Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).