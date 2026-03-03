Formația din Istanbul a decis meciul încă din prima repriză. Baris Alper Yilmaz a deschis scorul în minutul 6, din penalty, iar Renato Nhaga a făcut 2-0 în minutul 29. Echipa lui Hagi a încercat să revină după pauză, iar Steve Mounie a redus din diferență în minutul 78, însă nu a mai fost timp pentru egalare.

Situația din grupă și șansele de calificare

În urma acestui rezultat, Galatasaray a încheiat grupa A cu punctaj maxim, 12 puncte, în timp ce Alanyaspor a terminat pe locul 3, cu 7 puncte din patru partide.

Sistemul competițional prevede calificarea primelor două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune două locuri trei, astfel că formația lui Hagi mai păstrează șanse de a merge mai departe.

Pentru Ianis Hagi, meciul cu Galatasaray a fost a 22-a apariție în tricoul lui Alanyaspor, echipă la care a ajuns în septembrie, liber de contract, după despărțirea de Rangers. Mijlocașul român are patru goluri și două pase decisive în actualul sezon.