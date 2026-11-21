Fundașul dreapta a disputat în campionatul Spaniei primul meci de după Bosnia și Herțegovina - România 2-1, partidă din Liga Națiunilor în care a comis-o la reușita de 1-1 a gazdelor.

Nota lui Andrei Rațiu după Rayo Vallecano - Valencia 0-1

Pentru evoluția sa, portalul SofaScore i-a acordat lui Andrei Rațiu nota 6,6, printre cele mai slabe evaluări obținute de un titular al lui Rayo.

Doar golgheterul Camello (6), căpitanul Palazon (6,3) și atacantul Nteka (6,4) au primit note mai mici decât Rațiu dintre titulari.

Rațiu, titular incontestabil la Vallecano

Internaționalul român (43 de selecții, două goluri) a adunat în sezonul curent din La Liga nouă meciuri, un gol și o pasă decisivă.

Rayo Vallecano ocupă locul 14 din La Liga, cu 12 puncte din tot atâtea partide disputate.