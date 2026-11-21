Ardelenii au deschis scorul după 25 de minute prin Drazic, dar gălățenii au egalat câteva minute mai târziu prin Nuno Pedro. CFR a trecut din nou în avantaj în minutul 44, când Andrei Cordea a punctat de la 11 metri.

Marius Șumudică, gest care ridică semne de întrebare după victoria cu Oțelul

Pe finalul primei reprize, Miguel Silva a fost eliminat de Istvan Kovacs după ce a văzut al doilea cartonaș galben. Ardelenii au profitat de avantajul numeric, iar Andrei Cordea a făcut ”dubla” imediat după reluarea jocului. CFR a rămas și ea în 10, după ce Pantalon a fost și el eliminat, iar Joao Paulino a stabilit scorul final în minutul 85.

Imediat după meci, Marius Șumudică și-a felicitat elevii, după care s-a îndreptat spre suporterii ardeleni. Antrenorul ardelenilor a întors o cameră de filmat aflată în proximitatea sa și părea că își ia rămas bun de la fani, așa cum se poate observa în imaginile de mai jos.