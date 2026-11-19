Deși a plecat de curând de la FCSB , din propria inițiativă, ca urmare a schimbărilor efectuate de Gigi Becali în staff-ul administrativ, Mihai Stoica știe încă toate dedesubturile formației roș-albastre.

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Din acest motiv, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB este destul de convins că Gigi Becali poate încasa o sumă uriașă pentru unul dintre jucătorii de perspectivă, Ricardo Pădurariu, pe care nu îl vede în pericol de ”a-și pierde capul”.

Finanțatorul lui FCSB i-a stabilit lui Pădurariu o clauză de reziliere de 40 de milioane de euro după ce l-a văzut la treabă în prima parte a sezonului și a fost impresionat de calitățile fundașului lateral.

”Pădurariu e un copil bun, e un copil serios, care nu pare că și-ar pierde capul. A fost lăudat excesiv, asta e clar. Este un copil cu care a lucrat Alin Stoica de când avea 10 ani. Ricci era foarte bun ofensiv, dar avea niște carențe defensive”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Deși spune că Ricardo Pădurariu avea anumite minusuri pe faza defensivă, Mihai Stoica susține că perioada petrecută alături de Florin Maxim la Corvinul Hunedoara l-a maturizat fotbalistic pe jucător, iar acum a devenit o piesă de bază la FCSB.

”Și-a reglat multe dintre carențele pe fază defensivă în anul în care a fost împrumutat la Corvinul. Aici, un merit imens îl are Florin Maxim. Am fost și am văzut meciul Chiajna – Corvinul, care s-a jucat la Buftea. Acolo am văzut ceva foarte important. Am văzut respectul pe care îl au colegii lui mai în vârstă față de el. Deci își câștigase respect pentru că jucase mereu titular, jucase bine și deja se maturizase. De-aia i-am spus lui Gigi în vară: ‘Cred că am rezolvat problema U21 cu copilul ăsta’”, a continuat MM Stoica.

Fostul oficial al lui FCSB consideră că, din punct de vedere ofensiv, Pădurariu este peste toți fundașii laterali români și îl aseamănă pe titularul de la FCSB cu Andrei Rațiu.

”Ricci, la momentul ăsta, este un jucător care are o forță de pătrundere mult peste toți fundașii laterali români la ora actuală. Este genul lui Rațiu. Bancu face o progresie extraordinară cu mingea la picior. Ricci are explozie. Ricci pe loc te judecă, pleacă de lângă tine și ai impresia că s-a închis totul. Are picior bun, are viteză bună. Va ajunge să marcheze goluri. Sunt convins de treaba asta, că va ajunge să marcheze”, a concluzionat Mihai Stoica.