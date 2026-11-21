Istvan Kovacs l-a eliminat pe finalul primei reprize pe Miguel Silva.

Gălățenii, revoltați de arbitrajul lui Istvan Kovacs

După ce a văzut un cartonaș galben pentru un fault în minutul 24, în minutul 45, după ce Istvan Kovacs a dictat un penalty în favoarea ardelenilor, fotbalistul portughez a mers în fața centralului român pentru a-i cere explicații.

Deși nu păreau a fi tensiuni între cei doi, Kovacs a scos din buzunar cartonașul galben și l-a eliminat pe Miguel Silva, ceea ce i-a dezamăgit cumplit pe gălățeni, care au acuzat faptul că centralul arbitrează cu dublă măsură.

”Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat, este incredibil, dar asta este. Mulțumesc lui Dumnezeu că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat”, a spus Rui Duarte după meci, aluzie la arbitrajul lui Istvan Kovacs.

Cristi Sârghi, oficialul celor de la Oțelul Galați a comentat și el pe seama arbitrajului.

”L-am întrebat pe Miguel Silva, mi-a explicat foarte clar: 'It's no penalty! Don't be a bad guy!'. Apoi a întrebat: 'Bad guy?' și a arătat al doilea galben. Asta a fost toată discuția. Mi se pare că se arbitrează cu două măsuri diferite. El este un arbitru foarte bun în Europa, ultimul meci a fost fără greșeală. În campionat, faulturile sunt mult mai ușor date. Atât de multe galbene...

Nu mai ai ce să faci, istoria este deja scrisă, rămâne un meci negru, s-au dat 13 galbene, două roșii. Comisia și cei abilitați trebuie să observe și randamentul arbitrilor. Unii arbitri nu înțeleg că un meci ca ăsta poate să cântărească foarte greu”, a adăugat Sârghi.