Antrenorul român intenționează să alinieze în flancul drept, un trio format din Benjamin Pavard, Djed Spence și Pio Esposito, potrivit Gazzetta dello Sport. Cei trei nu au evoluat niciodată împreună din primul minut, singurul lor moment împreună pe teren fiind finalul meciului din Liga Campionilor cu Feyenoord, de la Rotterdam, când soarta partidei era deja decisă. „Pentru prima dată în acest sezon, Cristian Chivu ar urma să aleagă acești trei jucători pentru a construi banda dreaptă”, a scris sursa citată.

Principala noutate este Benjamin Pavard, care nu a mai fost titular din 10 octombrie, de la partida cu Parma, din cauza unei accidentări la coapsă. Deși în vară au existat zvonuri privind viitorul său, primind mai puține minute pe teren decât Bisseck, Akanji, Bastoni sau Carlos Augusto, fundașul francez a oferit siguranță defensivă, Inter neprimind gol atât cu Parma, cât și cu Cagliari, când el a început din primul minut. „Revenirea ca titular a francezului reprezintă piesa de puzzle care a lipsit cel mai mult”, au notat italienii.