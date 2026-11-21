Antrenorul român intenționează să alinieze în flancul drept, un trio format din Benjamin Pavard, Djed Spence și Pio Esposito, potrivit Gazzetta dello Sport. Cei trei nu au evoluat niciodată împreună din primul minut, singurul lor moment împreună pe teren fiind finalul meciului din Liga Campionilor cu Feyenoord, de la Rotterdam, când soarta partidei era deja decisă. „Pentru prima dată în acest sezon, Cristian Chivu ar urma să aleagă acești trei jucători pentru a construi banda dreaptă”, a scris sursa citată.
Principala noutate este Benjamin Pavard, care nu a mai fost titular din 10 octombrie, de la partida cu Parma, din cauza unei accidentări la coapsă. Deși în vară au existat zvonuri privind viitorul său, primind mai puține minute pe teren decât Bisseck, Akanji, Bastoni sau Carlos Augusto, fundașul francez a oferit siguranță defensivă, Inter neprimind gol atât cu Parma, cât și cu Cagliari, când el a început din primul minut. „Revenirea ca titular a francezului reprezintă piesa de puzzle care a lipsit cel mai mult”, au notat italienii.
Cum va funcționa noua formulă a lui Cristi Chivu
În fața lui Pavard, pe toată banda dreaptă, va evolua Djed Spence. Fostul jucător al lui Tottenham l-a depășit pe Andy Diouf în ierarhia lui Chivu, fiind transferat în vară pe o sumă importantă tocmai pentru disciplina sa defensivă. Chiar dacă oferă mai puțină fantezie pe faza de atac decât francezul Diouf, englezul asigură echilibrul necesar, permițându-i lui Pavard, fundaș lateral la bază, să urce în atac sau chiar să facă schimb de locuri cu el pe parcursul jocului.
În compartimentul ofensiv, Inter mizează pe forma lui Pio Esposito, care a marcat 5 goluri în ultimele 4 partide disputate pentru club și echipa națională. Jurnaliștii din Peninsulă scriu că randamentul atacantului îi oferă lui Cristi Chivu posibilitatea de a gestiona fără grabă revenirea pe teren a lui Lautaro Martinez.
planul tactic al tehnicianului român este susținut și de conexiunea deja creată între Spence și Esposito. Englezul i-a oferit pase decisive atacantului atât în Liga Campionilor, la Rotterdam, cât și în campionat, în partida cu Como. „O legătură fructuoasă și în creștere, la care Inter nu poate renunța”, a concluzionat Gazzetta.