La finalul partidei, Andrei Cordea a venit la interviuri și a anunțat faptul că antrenorul Marius Șumudică și-a luat la revedere de la echipă la vestiare.
„Personal sunt bine, mă simt bine, continui să-m fac treaba pe teren și, colectiv, cred că meritam să câștigăm.
Îmi pare rău și pentru Mister că a plecat. Nu știu dacă mai vine la interviu, și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim. Ne-am simțit foarte bine alături de el și îi mulțumim pentru tot.
(n.r - Știați deja, v-a spus ceva?) Ne-a spus astăzi, ne-a dat ceva de înțeles înainte de meci, dar nu a zis că va pleca 100%. Ne-a spus acum după meci și îi mulțumim pentru tot”, a declarat Cordea după meci,
CFR Cluj - Oțelul Galați, scor 3-2
În Gruia, gălățenii au fost periculoși încă din minutul 12, când Pedro Nuno a trimis peste poartă o lovitură de cap, dintr-o poziție bună. Însă cei care au marcat au fost jucătorii gazdelor, Drazic înscriind cu capul în minutul 25. Oaspeții au egalat repede, în minutul 28, prin Pedro Nuno, însă portughezul l-a faultat pe Drazic, în careu, în minutul 42, și Istvan Kovacs a dictat penalti. A transformat Cordea, în minutul 44, și imediat după aceea arbitrul l-a eliminat pe Miguel Silva, lăsându-i pe gălățeni în zece. Foarte rapid după pauză, în minutul 47, Cordea a înscris din nou, mărind avantajul echipei sale. Eliminarea lui Renato Pantalon, din minutul 62, a restabilit egalitatea numerică și Oțelul a profitat, înscriind prin Joao Paulino, dar gălățenii nu au mai avut forța de a aduce din nou egalarea și CFR Cluj – Oțelul a fost 3-2.
CFR a ajuns la 22 de puncte şi este a opta în clasament, în timp ce Oţelul Galaţi, cu 13 puncte, e a 14-a.