La finalul partidei, Andrei Cordea a venit la interviuri și a anunțat faptul că antrenorul Marius Șumudică și-a luat la revedere de la echipă la vestiare.

„Personal sunt bine, mă simt bine, continui să-m fac treaba pe teren și, colectiv, cred că meritam să câștigăm.

Îmi pare rău și pentru Mister că a plecat. Nu știu dacă mai vine la interviu, și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim. Ne-am simțit foarte bine alături de el și îi mulțumim pentru tot.

(n.r - Știați deja, v-a spus ceva?) Ne-a spus astăzi, ne-a dat ceva de înțeles înainte de meci, dar nu a zis că va pleca 100%. Ne-a spus acum după meci și îi mulțumim pentru tot”, a declarat Cordea după meci,