Internaționalul român Nicolae Stanciu a înscris astăzi primul său gol de la revenirea în China!

În meciul Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo, început de la ora 13:35 și contând pentru etapa a doua din Chinese Super League, tricolorul a redus din diferență pentru 2-1.

Stanciu a marcat pentru Dalian Yingbo din penalty, în minutul 45+7, împotriva fostei sale echipe, Wuhan Three Towns, cu care a câștigat titlul de campion.

„Sunt foarte fericit că pot păși din nou pe acest pământ al Wuhanului. Perioada petrecută la Wuhan este un capitol extrem de prețios din cariera mea, au rămas aici prea multe amintiri frumoase.

Pe această cale, vreau să le mulțumesc din suflet suporterilor din Wuhan pentru iubirea și sprijinul pe care mi le-au oferit mereu.

Noi vom da cu siguranță totul și ne vom lupta pentru a obține toate cele trei puncte în meciul de astăzi”, a spus Nicolae Stanciu înainte de meci.

Stanciu, înapoi în China

Internaționalul român în vârstă de 32 de ani s-a alăturat noii sale formații pe 29 ianuarie 2026, din postura de jucător liber de contract.

Ultima dată, el evoluase în Serie A, la Genoa.

Stanciu este convocat de selecționerul Mircea Lucescu în lista stranierilor pentru barajul cu Turcia:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).