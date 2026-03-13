NEWS ALERT Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China! Cum a înscris împotriva fostei sale echipe VIDEO

Nicolae Stanciu, primul gol de la revenirea în China! Cum a înscris împotriva fostei sale echipe VIDEO Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tricolorul este convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia.

TAGS:
Nicolae StanciuChinaDalian YingboWuhan Three TownsEchipa Nationala
Din articol

VIDEO Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo 4-1

Internaționalul român Nicolae Stanciu a înscris astăzi primul său gol de la revenirea în China!

În meciul Wuhan Three Towns - Dalian Yingbo, început de la ora 13:35 și contând pentru etapa a doua din Chinese Super League, tricolorul a redus din diferență pentru 2-1.

Stanciu a marcat pentru Dalian Yingbo din penalty, în minutul 45+7, împotriva fostei sale echipe, Wuhan Three Towns, cu care a câștigat titlul de campion.

„Sunt foarte fericit că pot păși din nou pe acest pământ al Wuhanului. Perioada petrecută la Wuhan este un capitol extrem de prețios din cariera mea, au rămas aici prea multe amintiri frumoase.

Pe această cale, vreau să le mulțumesc din suflet suporterilor din Wuhan pentru iubirea și sprijinul pe care mi le-au oferit mereu. 

Noi vom da cu siguranță totul și ne vom lupta pentru a obține toate cele trei puncte în meciul de astăzi”, a spus Nicolae Stanciu înainte de meci.

Stanciu, înapoi în China

Internaționalul român în vârstă de 32 de ani s-a alăturat noii sale formații pe 29 ianuarie 2026, din postura de jucător liber de contract.

Ultima dată, el evoluase în Serie A, la Genoa. 

Stanciu este convocat de selecționerul Mircea Lucescu în lista stranierilor pentru barajul cu Turcia:

PORTARI

Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAŞI

Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
ARTICOLE PE SUBIECT
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Tawannah McLemore, sportivă de aur, deținătoare de record și cvadruplă finalistă de stat!
Tawannah McLemore, sportivă de aur, deținătoare de record și cvadruplă finalistă de stat!
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Drăgușin asistă la o dramă fotbalistică: anunțul făcut de Tottenham

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Primele investiții cerute de Mirel Rădoi la FCSB și decizia pe care e gata să o ia Gigi Becali

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Răspunsul devastator al iranienilor după ce Trump i-a poftit să nu joace la Mondiale: „În mod cert…“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Banii lui Becali i-au luat mințile: „Am făcut un pas înapoi când am semnat cu FCSB!“

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Mirel Rădoi schimbă totul la FCSB: surpriza pregătită pentru adversarele din play-out

Cristi Chivu, în fața unei decizii grele la Inter Milano înaintea meciului cu Atalanta

Cristi Chivu, în fața unei decizii grele la Inter Milano înaintea meciului cu Atalanta



Recomandarile redactiei
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Renaște o echipă de tradiție! Legenda a confirmat vestea uriașă: „Lucrurile arată foarte bine. Am mare încredere”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
Stadionul de 350.000.000€ se deschide în aprilie! Imagini spectaculoase: ”De neegalat”
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
"Rar mi-a fost dat să văd așa ceva!" Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin la Liverpool - Tottenham
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
Costel Gâlcă, declarație în forță înainte de Rapid - Dinamo: ”Intrăm în istorie”
Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"
Ultimatum pentru jucătorul lui FCSB: "Rămâi și riști sau pleci!"
Alte subiecte de interes
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Stanciu se întoarce la Wuhan! Ce le-a transmis românul foștilor săi fani înaintea duelului direct
Stanciu se întoarce la Wuhan! Ce le-a transmis românul foștilor săi fani înaintea duelului direct
CITESTE SI
Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

stirileprotv Moștenitoarea Coreei de Nord, fotografiată trăgând cu pistolul. Kim Ju Ae, asortată cu Kim Jong Un |GALERIE FOTO

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

stirileprotv Doi membri ai clanului Cîrpaci au dus un bărbat cu forța în Germania și l-au obligat să le dea un rinichi

NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!