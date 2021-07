"Una dintre marile minciuni din fotbal!" Mihai Mironica, dupa finala castigata de Italia la loviturile de departajare: "Nu sunt o loterie! Sunt un moment, care nu e pentru oricine!"

Italia s-a impus in finala Euro 2020, la loviturile de departajare!

Unii dintre invinsii acestui EURO incearca sa transmita o idee pe care deseori o regasim vanturata si prin fotbalul nostru si anume ca cei care au triumfat in urma loviturilor de departajare nu au facut decat sa castige o 'loterie'. Asta am auzit si dupa recenta Supercupa a Romaniei din partea antrenorului sau capitanului invinsilor, Marius Sumudica, respectiv Mario Camora: 'e, am ajuns cu Craiova la lovituri de departajare si acolo este o loterie'.

Cumva, acesti domni incearca sa ne transmita ca la finalul unei partide in care echilibrul nu este rupt, e adusa o masa cum era cea la care juca pe vremuri Sumudica, invarti la ea si vezi daca va iesi rosu sau negru. A existat si asa ceva in istoria fotbalului, atunci cand Italia devenea pentru prima oara campioana europeana, in 1968. In semifinala cu Uniunea Sovietica a fost egal, iar Italia a castigat dupa ce s-a dat cu banul. Jucatori din Squadra Azzurra de atunci chiar spuneau ca aveau un capitan care era chiar foarte bun la dat cu banul.

Singurul invins care nu recurge la aceasta minciuna, la aceasta scuza penibila este Luis Enrique. Selectionerul Spaniei afirma ca pur si simplu aceste lovituri de departajare nu sunt o loterie. Pentru ele se face mult studiu video al adversarilor si multa pregatire.

Luis Enrique a avut in Pedri cel mai bun tanar jucator de la EURO. L-a tinut tot turneul pe teren desi mijlocasul avea doar 18 ani si era fotbalistul cu cei mai multi km alergati la acest EURO dintre toti jucatorii angrenati in competitie. O singura data Pedri a fost scos de pe teren, in minutul 119 al sfertului cu Elvetia. Atunci Luis Enrique a considerat ca adolescentul sau nu este suficient de pregatit mental pentru momentul loviturilor de departajare.

Gareth Southgate a gandit altfel si toti cei 3 tineri pe care i-a desemnat sa execute in finala au ratat. A fost o decizie care l-a costat castigarea trofeului. Singura decizie gresita intr-un turneu pe care, in rest, selectionerul englez l-a administrat admirabil.

Donnarumma a fost ales cel mai bun fotbalist de la EURO pentru ca loviturile de departajare nu sunt o loterie si pentru ca in acele momente de tensiune maxima el a facut diferenta in semifinala cu Spania cu lovitura aparata in fata lui Morata si in finala cu Anglia cu loviturile parate in fata lui Sancho si Saka.

Helmut Duckadam are un loc special in istoria fotbalului nostru nu pentru ca intr-o seara de mai din 1986 a fost la un cazino din Sevilla si a castigat la “loterie”, ci pentru ca a avut o forta mentala uriasa si calitati atletice si fotbalistice exceptionale care i-au permis, intr-un moment unic din istoria fotbalului nostru, sa apere toate cele 4 lovituri ale starurilor Barcelonei si astfel sa aduca un trofeu cum nu vom mai vedea in Romania nici peste 1.000 de ani.

Continuand cu acest discurs generalizat la noi si pe care l-am reauzit recent din partea campionilor Romaniei, 'loviturile de departajare sunt o loterie', nu facem decat sa repetam greseala nemtilor de cand s-a decis asa prima finala de EURO, in 1976. Franz Beckenbauer a recunoscut ca el si coechipierii lui nu s-au pregatit atunci special pentru acel moment nou in istoria fotbalului european. Cehoslovacii insa au facut-o, Panenka a si venit atunci cu executia care-i poarta numele, si au invins campioana mondiala de atunci. Loviturile de departajare nu sunt o loterie, sunt un moment de fotbal care trebuie pregatit si care nu e pentru oricine. Iar la acest EURO ele au contat mai mult decat in toata istoria Campionatului European.