Cătălin Cîrjan a fost criticat dur după înfrângerea suferită de Dinamo București pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga României.

Căpitanul „câinilor roșii” a ratat un penalty în minutul 86, iar echipa antrenată de Zeljko Kopic a ajuns la trei înfrângeri consecutive.

Cătălin Cîrjan, pus la zid: „Vorbește mai mult decât joacă”

Fostul internațional Vivi Răchită l-a criticat pe mijlocașul de 23 de ani și a pus sub semnul întrebării rolul său de lider în vestiar.

„Când îl ai lider pe Cîrjan… Dinamo i-a avut lideri pe Dinu, pe Hîldan, pe Lupu, pe Giani Kiriță. Tu îl ai lider pe Cîrjan? Vorbește mai mult decât joacă. Eu nu am văzut jucător în Liga 1 să vorbească atât de mult precum Cîrjan. La toate interviurile e acolo. Stai, mă, vorbește mai puțin că ai 23 de ani”, a declarat Răchită la Fanatik.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

Universitatea Craiova – 30 puncte

Rapid București – 28 puncte

Universitatea Cluj – 27 puncte

CFR Cluj – 27 puncte

Dinamo București – 26 puncte

FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.