Cătălin Cîrjan a fost criticat dur după înfrângerea suferită de Dinamo București pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga României.
Căpitanul „câinilor roșii” a ratat un penalty în minutul 86, iar echipa antrenată de Zeljko Kopic a ajuns la trei înfrângeri consecutive.
Cătălin Cîrjan, pus la zid: „Vorbește mai mult decât joacă”
Fostul internațional Vivi Răchită l-a criticat pe mijlocașul de 23 de ani și a pus sub semnul întrebării rolul său de lider în vestiar.
„Când îl ai lider pe Cîrjan… Dinamo i-a avut lideri pe Dinu, pe Hîldan, pe Lupu, pe Giani Kiriță. Tu îl ai lider pe Cîrjan? Vorbește mai mult decât joacă. Eu nu am văzut jucător în Liga 1 să vorbească atât de mult precum Cîrjan. La toate interviurile e acolo. Stai, mă, vorbește mai puțin că ai 23 de ani”, a declarat Răchită la Fanatik.
Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:
- Universitatea Craiova – 30 puncte
- Rapid București – 28 puncte
- Universitatea Cluj – 27 puncte
- CFR Cluj – 27 puncte
- Dinamo București – 26 puncte
- FC Argeș – 25 puncte
Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.