GALERIE FOTO Internaționalul român a „explodat" în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă

Internaționalul român a „explodat" în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă
Scene incredibile în Campionato Primavera 1, campionatul de tineret din Italia. 

SassuoloTroy TomsaItalia
Troy Tomșa (18 ani), internațional român de juniori și mijlocaș la echipa Primavera a lui Sassuolo, a fost eliminat după ce l-a agresat pe arbitrul partidei pierdute cu Napoli, scor 2-5.

Incidentul s-a petrecut în minutul 63 al meciului din etapa a 29-a. După un fault, arbitrul Mattia Maresca a fluierat, iar fotbalistul român a protestat. „Centralul” i-a arătat cartonașul roșu, moment în care situația a scăpat de sub control.

Troy Tomșa a sărit la gâtul arbitrului

În timp ce se îndrepta spre vestiare, Tomșa s-a întors nervos spre arbitru, s-a apropiat de acesta și l-a prins de gulerul tricoului cu ambele mâini, împingându-l. 

Jucătorii lui Napoli au intervenit imediat pentru a-l îndepărta și pentru a evita escaladarea conflictului. Pe drumul spre vestiare, românul ar fi împins și un membru din stafful propriei echipe.

Gestul a stârnit reacția rapidă a clubului Sassuolo, care a condamnat public comportamentul mijlocașului.

„US Sassuolo Calcio condamnă ferm comportamentul lui Troy Tomsa față de arbitrul meciului. Astfel de incidente sunt inacceptabile și contravin valorilor de respect și fair-play pe care clubul le promovează. Au fost demarate evaluări interne și vor fi luate măsuri disciplinare serioase”, se arată în comunicatul oficial.

În urma incidentului, Tomșa riscă o suspendare severă din partea federației italiene.

Cine este Troy Tomșa

Troy Tomșa s-a născut în Anglia, dar a început fotbalul în România, la Sănătatea Cluj. În 2017 a plecat în Germania, unde a evoluat la nivel de juniori pentru Hoffenheim și Walldorf.

Din 2020 face parte din academia lui Sassuolo, iar la nivel internațional a adunat 25 de selecții pentru reprezentativele de tineret ale României, la categoriile U17 și U19, după cum v-a prezentat Sport.ro aici.

